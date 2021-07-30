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根治北鳳山長年淹水問題！林智鴻廣邀里長市府研商解方

▲北鳳山長年淹水問題，市議員林智鴻廣邀里長及市府水利局一起研商解方。（圖／林智鴻服務處提供）
▲北鳳山長年淹水問題，市議員林智鴻廣邀里長及市府水利局一起研商解方。（圖／林智鴻服務處提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-07-30 20:33:46

為解決高雄鳳山區因強降雨造成鳳山許多地方淹水狀況，高雄市議員林智鴻特別舉辦「市民安全要護、城市治水同步也要顧！」林智鴻表示，前陣子烟花颱風外圍環流影響，因強降雨造成鳳山許多地方淹水狀況發生，北鳳山尤其嚴重，包括建國路、文衡路、文南街、武松街等周邊鄰里，他要求市府嚴肅看待，盡速評估擬定城市治水解決方案。

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▲為解決高雄鳳山區因強降雨造成鳳山地區淹水狀況，市議員林智鴻特別舉辦「市民安全要護、城市治水同步也要顧！」公聽會。（圖／林智鴻服務處提供）
▲為解決高雄鳳山區因強降雨造成鳳山地區淹水狀況，市議員林智鴻特別舉辦「市民安全要護、城市治水同步也要顧！」公聽會。（圖／林智鴻服務處提供）
為解決北鳳山淹水及排水系統問題改善研商會議，林智鴻特別邀集高市府水利局副局長許峻源，以及北鳳山武松里里長戴惠敏、文山里里長黃惠玲、文德里里長謝智華、文華里里長張嘉玲、文福里里長余世善、北門里里長謝秀霞、鎮北里里長趙志成、文英里里長鄭鴻章等多位地方代表共同研商。

林智鴻指出，雨水下水道系統在民國64年完成，46年來，遲未針對水路進行系統性檢討，隨著都市發展與氣候變遷加劇，加上地勢高低影響，讓北鳳山居民常年深受淹水所苦。他要求市府全面性檢討鳳山區雨水下水道系統。

林智鴻也主張北門里挖設調節池、熱帶園藝試驗所南側場域降挖滯洪池、園試所北側小貝湖加深加寬、九如澄清路口公園降挖滯洪池，結合未來捷運站開闢設置立體停車場，要求市府進行整體評估，盼確實解決該區遇強降雨就淹水的問題。

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