中華醫事科大新舊任校長今交接 黃偉哲透過視訊送祝福
中華醫事科技大學第九任校長交接典禮今上午10時舉行，交接儀式在中華醫大董事長鄭啟瑞監交下，卸任校長曾信超將印信交給新任校長孫逸民，象徵校務的薪傳與責任交付。不克出席的台南市長黃偉哲特地透過視訊表達對新任孫逸民校長的祝福，也期許華醫校務蒸蒸日上。
記者張振興/台南報導
2021-07-30 20:16:54
監交人鄭啟瑞感謝卸任校長曾信超任內對校務推動的辛苦與貢獻，特別是爭取中央部會許多計畫為校務帶來革新發展，讓學校贏得口碑也打響知名度，他也期許新任校長孫逸民發揮所長及豐富的行政經驗，努力兌現治校理念，帶領全體師生攜手合作，讓校務發展再創高峰。
卸任校長曾信超感性感謝7年來同仁的支持以及共同努力創造的成果，特別是任內為學校爭取多項計畫補助、推動制度革新激勵同仁的士氣，最感安慰的是連續為學校創造盈餘，並為學校治水改善和聯外道路的開闢的爭取，都有了初步的成果，期盼全體同仁全力支持協助孫逸民校長共同為校務發展繼續努力。
孫逸民之前為華醫副校長，他致詞特別感謝董事會的信任與支持賦予重任，並以「永續與創新」作為今後校務努力的目標。特別是面對後疫情時代，他期勉教職同仁面對未來的教育競爭，身為醫護大學的華醫要成為台灣的守門員，這也突顯學校在醫護照顧、生技檢驗、營養衛生等專業培訓的重要，須掌握產業移轉版圖，協助學生規劃職涯目標及建立校友連結、資訊流通。透過各種創新的教學模式，不斷嘗試新方法，藉由創新和創意來提升學生的學習成效。