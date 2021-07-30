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林昀儒銅牌戰惜敗！蔡英文「1句話」打氣　萬人喊讚

▲台灣桌球好手林昀儒在銅牌戰中惜敗前德國球王Dimitrij Ovtcharov。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲台灣桌球好手林昀儒在銅牌戰中惜敗前德國球王Dimitrij Ovtcharov。（示意圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2021-07-30 21:12:08

東京奧運桌球男單銅牌戰，我國19歲「天才少年」林昀儒對決32歲前德國球王Dimitrij Ovtcharov，前者未能把握第六局時的4個賽末點，最終以3比4落敗。對此，蔡英文總統也發文打氣「昀儒，休息一下，未來一定還有更棒的旅程！」

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蔡英文總統表示，「今（30）晚，全台灣都幫小林同學加油，謝謝你帶給我們一場精采的比賽！」在桌球男子單打銅牌戰中，林昀儒對上德國名將、前世界球王 Dimitrij Ovtcharov，經歷好幾次deuce（平分），前六局戰成3:3平手，最終纏鬥到第七局才落敗，本屆奧運男單以第四名作收。雖然不免可惜，但這已經追平莊智淵保持的台灣桌球男單紀錄。2012年倫敦奧運，一樣是銅牌戰，一樣是Ovtcharov，讓無數的台灣球迷扼腕。

▲蔡英文總統在臉書替林昀儒打氣。（圖／翻攝蔡英文臉書）
▲蔡英文總統在臉書替林昀儒打氣。（圖／翻攝蔡英文臉書）
最後蔡英文也表示「我們向台灣的好對手Ovtcharov致敬，也要繼續幫昀儒加油！昀儒，休息一下，未來一定還有更棒的旅程！」

上萬名網友也紛紛留言回應打氣「林昀儒選手真的很棒！謝謝小林同學為我們帶來這麼精采的比賽！」「小林同學第七局即使落後仍窮追不捨，雖敗猶榮！」「小林同學這次吸取經驗，下一屆定能再進一步」、「開始期待巴黎奧運了，下次小林一定會贏」、「未來是你的，小林加油」。（編輯：潘毅）

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