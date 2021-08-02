新加坡新增確診75%打過疫苗　概觀東南亞打疫苗仍染疫案

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《根據The China Post》 報導，所謂「突破性感染」是指施打疫苗14天後仍遭受感染的狀況。不過針對新型冠狀病毒，這種病例很罕見，也是在預料之中，而美國醫療專家也表示無須因此感到驚慌。研究顯示，輝瑞（Pfizer）和莫德納 (Moderna) 的兩劑疫苗在預防感染新冠病毒上具有95%的效率，而只施打一劑的嬌生疫苗（Johnson & Johnson）則具有72%的效率。然而要在這三種疫苗之間做直接的比較仍有困難。新冠疫苗在預防感染病毒一事上固然表現良好，但在打完疫苗後染疫並不是完全不可能的，有些人根本不會出現症狀，有些人則會出現輕微症狀，甚至會生病。不過，好消息是研究顯示完整接種疫苗的人，比較不容易出現重症而猝死，打疫苗仍能有效降低致死率。
新加坡政府數據顯示，該國新型冠狀肺炎疫苗施打率雖已將近七十五％（總人口五七○萬），成為亞洲最高，僅次於中東的阿拉伯聯合大公國，位居全球第二的施打比率。但近四週以來的新增確診者中，竟有四分之三的確診者接種過疫苗。讓當地媒體紛紛探究原因，而當地學者則告訴大眾這種情況在意料之中，新加坡國立大學（ＮＵＳ）公衛學院院長張毅穎就說，「隨著星國越來越多人打過疫苗，在這些人當中，我們會看到更多人有染疫的情形。」值得一提的是，星國僅選用輝瑞ＢＮＴ疫苗和莫德納疫苗進行施打。
除了新加坡，印尼早已出現數十名醫護人員完整接種疫苗後仍死亡的情事，不過他們接種的大多是科興疫苗。其他東南亞國家的完整接種率則不高，部份國家如菲律賓有現貨不足和民間施打疫苗意願不高之情況。我國完整接種的比例僅個位數，而莊人祥指出，台灣確實有少數境外移入個案先前曾在海外接種兩劑疫苗仍確診，但指揮中心沒有相關統計，仍屬個案。指揮官陳時中則呼籲，疫苗保護力非100%，接種完疫苗仍須做好防疫，降低染疫風險。
如對東南亞系列報導有興趣的讀者，歡迎閱讀四方報近期的報導《菲國總統再説狂語促接種 民間接種意願低落原因近似台灣》以利了解。
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