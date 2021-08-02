新加坡新增確診75%打過疫苗　概觀東南亞打疫苗仍染疫案

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所謂「突破性感染」是指施打疫苗14天後仍遭受感染的狀況。不過針對新型冠狀病毒，這種病例很罕見，也是在預料之中，而美國醫療專家也表示無須因此感到驚慌。

Pfizer）和莫德納 (Moderna) 的兩劑疫苗在預防感染新冠病毒上具有95%的效率，而只施打一劑的嬌生疫苗（Johnson & Johnson）則具有72%的效率。然而要在這三種疫苗之間做直接的比較仍有困難。新冠疫苗在預防感染病毒一事上固然表現良好，但在打完疫苗後染疫並不是完全不可能的，有些人根本不會出現症狀，有些人則會出現輕微症狀，甚至會生病。

新加坡政府數據顯示，該國新型冠狀肺炎疫苗施打率雖已將近七十五％（總人口五七○萬），成為亞洲最高，僅次於中東的阿拉伯聯合大公國，位居全球第二的施打比率。但近四週以來的新增確診者中，竟有四分之三的確診者接種過疫苗。