Delta疫情壓不住　各國領導人致力拉高疫苗覆蓋率

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這些國家尤其處於風險之中，因為疫苗覆蓋率很低，完整接種的比例僅5.5%。
美國總統拜登提及遏阻疫情的新計畫時說：「民眾快死了、也恐怕會死，但他們原本是不必死的。」
拜登表示，聯邦政府所有雇員將被要求出示疫苗接種狀態，而尚未施打疫苗者在辦公室必須戴口罩與接受篩檢。
拜登表示，他將要求國防部考慮強制現役軍人施打疫苗，或者請各州和地方政府提供接種疫苗的人100美元獎勵。
他說：「如果誘因能幫助我們擊敗病毒，就應該利用。如果能讓更多人接種，受益的會是我們大家。」
另一方面，以色列總理班奈特（Naftali Bennett）今天宣布，8月1日起將開始對60歲以上民眾追加施打第3劑COVID-19疫苗。
他說：「我呼籲所有已經接種疫苗的年長者，再追加一劑。保護你自己。」
儘管以色列全國疫苗施打迅速，但在6月已取消許多公共聚會的防疫限制，感染人數又開始飆升，政府再度祭出密閉公共場合強制戴口罩的規定。
美國疾病管制暨預防中心（CDC）已呼籲住在疫情熱區的民眾，即使已施打疫苗，在室內仍得佩戴口罩。
而在中國，有3省傳出Delta變異株傳播的小型疫情。擁有14億人口的中國正加快腳步，致力於讓至少65%人口在今年底前施打疫苗。
法新社彙整各國數據後統計，全球迄今超過410萬人染疫病故，以美國占最多數，超過61.2萬人死於新型冠狀病毒。
美國各地疫情持續升溫，讓一開始就施打疫苗的人開始怪罪迄今還不願接種的民眾。58歲的醫療行政人員利德（Alethea Reed）說：「這些人根本不管其他人死活。他們很自私、以自我為中心。」
全球目前疫情情勢各異，有些地方像是法屬留尼旺島（La Reunion）與西班牙的加泰隆尼亞自治區（Catalonia）正祭出新的防疫限制，而其他地區已開始放寬。
葡萄牙表示，將自8月1日起，分幾個階段解除防疫限制，商店和餐館將獲准延長營業時間，也不再強制要求居家辦公。
日本昨天新增逾1萬人確診，創下單日新高，已在東京宣布的緊急狀態將擴大到另外4個地區。
根據日本放送協會（NHK），日本政府首席醫療顧問尾身茂（Shigeru Omi）說：「目前是歷來最糟糕的情勢。」
根據墨西哥國家統計局，2020年超過20萬人染疫病故，比墨國政府原本通報的還要多出35%。（譯者：陳怡君/核稿：劉學源）1100730