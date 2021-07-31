COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

防止台灣不測　菅義偉：藉日美同盟、協同東協應對

▲日本首相菅義偉30日被問及台海情勢時表示，為了保護日本的利益，將藉由日美同盟的遏止力，並與東南亞國家協會（ASEAN）志同道合國家合作的同時，進行應對。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本首相菅義偉30日被問及台海情勢時表示，為了保護日本的利益，將藉由日美同盟的遏止力，並與東南亞國家協會（ASEAN）志同道合國家合作的同時，進行應對。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-31 06:05:11

（中央社東京30日綜合外電報導）日本首相菅義偉今天被問及台海情勢時表示，為了保護日本的利益，將藉由日美同盟的遏止力，並與東南亞國家協會（ASEAN）志同道合國家合作的同時，進行應對。

我是廣告 請繼續往下閱讀
日本政府傍晚在首相官邸舉行防疫對策本部會議，會中決議，適用「緊急事態宣言」的地區除東京都與沖繩縣外，再追加疫情嚴峻的首都圈3縣與關西地方的大阪府，總計6都府縣，從8月2日到8月31日止；原訂8月22日解除的東京都與沖繩縣，同步延長到8月31日。

菅義偉召開記者會進行說明。他表示，日本疫情擴大「與正在進行中的東京奧運沒有關係」，表示是因為傳染力更高的Delta變異株所致。

他也呼籲，為了減少人流，請民眾待在家中，從電視觀看奧運與帕運賽事。

「日本產經新聞」報導，記者會中被問到日本未來將如何介入，防止台灣出現不測事態。

菅義偉表示，日本對於台灣情勢，向來主張兩岸應透過直接對話和平解決，這是日本一貫的基本立場。

他並表示，不論是在日美首腦會談，或是G7的會談，對於台灣問題都顯示了相同看法，而且經過這次的會談，態度也更加明確。

菅義偉並重申，日本與台灣繼續維持非政府間實務關係的基本方針並未改變，但為了保護日本的利益，將藉由日美同盟的遏止力，並與東南亞國家協會（ASEAN）志同道合國家合作的同時，進行應對。（譯者：戴雅真/核稿：劉學源）1100730

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
91.39%8.61%
2021-07-30-2021-08-02

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
24.41%75.59%
2021-07-30-2021-08-02

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
60%40%
2021-07-30-2021-08-02
哪個奧運天菜的顏值在你心中是TOP1？

哪個奧運天菜的顏值在你心中是TOP1？

繼續作答
您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀