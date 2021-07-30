智勇雙全！戴資穎「3年前論文」曝 依瑟儂、辛度全掌握
我國世界球后戴資穎今(30)晚在東京奧運女單8強戰對上泰國選手依瑟儂，雙方打出足以載入羽球史的精采一役，最終小戴以14:21、21:18、21:18勝出。更有網友發現，戴資穎過去就曾在論文中詳細分析世界上的強勁對手，而4強戰對手辛度也在其中。
編輯中心/綜合報導
2021-07-30 22:47:05
一位網友在PTT論壇上提到，自己意外發現戴資穎2018年時，就讀台北市立大學碩士班畢業時撰寫的論文，主題為「剖析世界頂尖羽球女單之優劣」，內容分析了世界上的強勁對手，包含日本選手山口茜、泰國選手依瑟儂、印度選手辛度，以及現時世界排名第7的西班牙選手馬琳。
「筆者本身也常在國際比賽中跟她們交手」，當時是世界第一的戴資穎在論文中以親身經歷，從2017年全英羽球頂級超級系列賽的比賽經驗，探討這4位強敵的技術優劣，並從中分析出他們在攻擊、防守等消耗的時間，做為日後比賽的準備依據。
當時戴資穎更在論文的最後寫下，「希望未來國家隊或學術研究中，能引進更高科技的儀器分析國外對手的優缺點，達到知己知彼、百戰百勝的目的，最重要的是希望能在 2020 年的東京奧運會時得到好的效果，順利為台灣拿下羽球歷史上的第一塊金牌」。
完整內容曝光更引發眾多網友驚嘆，「無敵的吧」、「這論文指導教授只能幫挑錯字吧」、「原來有研究啊」、「智勇雙全」、「這樣口委還能質疑什麼」，至於該篇論文民眾可至以下連結查閱完整內容：https://reurl.cc/3aAZWO。（編輯：潘毅）