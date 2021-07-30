嚴防致災降雨 陳其邁連夜視察鳳山曹公圳落實防汛整備
為因應西南氣流影響並帶來充沛水氣，氣象局預估南部地區有局部豪雨等級以上發生的機率，致災可能性不容小覷，高雄市長陳其邁於今(30)日晚間立即前往視察鳳山曹公圳分洪計畫，除要求分洪工程要盡速完成，改善曹公圳周遭淹水問題外，也指示水利局於汛期間落實防汛整備工作，確保各項防洪設施及抽水站正常運作，將災害降至最低。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-07-30 23:09:54
根據水利局資料顯示，現況曹公圳於鳳山火車站為明渠，收納曹公路以西、澄清路以東及曹公圳南北兩側地區雨水逕流，下游銜接大港圳及寶珠溝系統，因下游大港圳內存在既有排水瓶頸，導致排水不順，造成排水系統鳳山地區曹公圳周遭一帶積淹水問題，故為降低水患發生，市府水利局擬定曹公圳分洪計畫，以鳳山區青年路為界，將青年路以東地表逕流往東排放至鳳山溪，降低大港圳及寶珠溝排水系統負擔。改善計畫已於110年7月26日展開，施工團隊積極趕工，預計110年7月30日深夜完成，分洪工程完成後，將可改善鳳山區曹公圳周遭一帶積淹水問題。
陳其邁也提醒市民朋友們，面對極端氣候，除了運用工程手段解決淹水外，希望民眾也能提升防災意識，做好防災準備，並責成水利局於汛期間落實防汛整備工作，確保各項防洪設施及抽水站正常運作，將災害降至最低。