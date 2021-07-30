奧運／林昀儒19歲站上奧運殿堂！父「1句話」揭成功關鍵

2020東京奧運桌球男單賽事讓台灣桌球小將「小林同學」林昀儒登上奧運殿堂，也走進世界的矚目眼光，林昀儒在台灣有「天才少年」、「沉默殺手」、「國民弟弟」等不同稱號，但卻沒有一個稱號能完整描述這個年僅19歲的運動員。那麼要如何更了解這樣一個初登奧運就拿混雙銅牌，又追平桌球教父莊智淵寫下男單最佳紀錄的林昀儒？或許只有一路以來看著他漸漸成長的爸爸林學宜才能給出準確評價。

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▲東京奧運台灣桌球代表隊，林昀儒。（圖／體育署提供）

× ▲東京奧運台灣桌球代表隊，林昀儒。（圖／體育署提供）

台灣桌球小將「小林同學」林昀儒今（30）日對上德國老將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov），雙方鏖戰超過1小時，最後以總比分3比4惜敗奧恰洛夫，拿下第四名，無法替2012年倫敦奧運同樣在男單四強戰敗給奧恰洛夫的莊智淵復仇。不過他先後對上世界球王的亮眼表現也獲得滿堂彩，網友們也湧入父親林學宜的臉書致謝「謝謝昀儒讓世界看見台灣」、「小林是我們的金牌，感謝每一位貴人，感謝林爸爸培育這麼優秀的選手」。

▲2012年倫敦奧運的「桌球教父」莊智淵，當時他就是敗給Ovtcharov，因此今天就看林昀儒是否能為老大哥復仇。（圖／美聯社）

× ▲2012年倫敦奧運的「桌球教父」莊智淵，當時他就是敗給Ovtcharov，因此今天就看林昀儒是否能為老大哥復仇。（圖／美聯社）

林昀儒的父親林學宜在接受訪問時就曾提到，一開始看著自己的兒子打桌球只認為是「普通選手」、「能打球的小朋友」，直到國小四年級下學期後才開始嶄露優勢，到了2012年當時才小學六年級的他就能拿下國語日報盃金牌，林學宜也指出「其實他才學一年多」，更強調林昀儒並非靠著身材優勢就能贏球「就表示他能贏過一般人」。

至於如何看到林昀儒的成功，林學宜也不諱言慢慢走向職業化的兒子想要成功靠得絕不只有個人，而是得依靠整個團隊「一個人後面得跟著好多人，他想要達到巔峰，現在靠團隊才能達到巔峰」，最後也向兒子喊話「站在那位置就是歷練，你要去承受這些壓力、解除這些壓力，這就是一種成長」。（編輯：楊智傑）