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東奧閉幕典禮　美國駐聯合國大使將率團出席

▲美國總統拜登宣布，美國駐聯大使湯瑪斯-葛林斐德將率團出席東奧閉幕式。考量疫情，訪團成員僅2位，包括國務院代理助卿柏尼卡特及美國駐日大使谷立言。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登宣布，美國駐聯大使湯瑪斯-葛林斐德將率團出席東奧閉幕式。考量疫情，訪團成員僅2位，包括國務院代理助卿柏尼卡特及美國駐日大使谷立言。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-07-31 06:30:27

（中央社記者徐薇婷華盛頓30日專電）美國總統拜登今天宣布，美國駐聯大使湯瑪斯-葛林斐德將率團出席東奧閉幕式。考量疫情，訪團成員僅2位，包括國務院代理助卿柏尼卡特及美國駐日大使谷立言。

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東京奧運如火如荼進行，美國隊累積拿下14金、16銀及11銅，以41面總獎牌數的亮眼成績排名世界第一。目前取得40面獎牌的中國隊緊追在後，以俄羅斯奧會（ROC）名義參賽的俄羅斯隊則以34面獎牌位居第3。

美國總統拜登今天宣布，將派駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）率領美國代表團，參加東奧比賽活動並出席8月8日的閉幕式。

代表團共有2名成員，包括美國國務院掌管海洋、國際環境與科學事務的代理助卿柏尼卡特（MarciaBernicat）及美國駐日大使谷立言（Raymond Greene）。

根據美國國家廣播公司（NBC）報導，湯瑪斯-葛林斐德將於8月6日至8月8日訪日，期間會觀賞美國隊選手參加決賽並與他們會面，也會與日本及東奧官員會晤。關注難民與人道議題的她，也計劃與二度參與奧運的難民隊互動。

先前美國第一夫人吉兒（Jill Biden）曾率團出席東奧開幕式，為美國選手加油打氣。（編輯：徐睿承）1100731

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