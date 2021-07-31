Delta傳染力強 美國研究：74%病患已打完疫苗
美國近期因為Delta變種病毒侵襲，多地疫情出現反彈，總統拜登(Joe Biden)持續呼籲國民乖乖接種疫苗，降低染疫及重症風險。然而根據美國疾病控制及預防中心(CDC)週五公布的最新研究，以7月麻省發生的多起群體感染為例，發現有高達74%的染疫者已打完新冠疫苗，且體內病毒量與未接種疫苗者相當，顯示Delta變種傳染力驚人。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-07-31 07:00:33
綜合外媒報導，美國醫學及公衛專家針對麻省巴恩斯特伯郡（Barnstable）的469宗確診個案進行分析，大多數人感染的是最早在印度發現的Delta變種，而且研究還發現，確診病例中有346人(74%)已接種過完整疫苗，在這些個案中，又有274人(79%)出現症狀，如咳嗽、頭痛、喉嚨痛、肌肉疼痛或發燒。
此外，專家在檢視其中211宗確診病例的Ct值後發現，已打完疫苗個案的Ct值中位數為22.77，與未接種疫苗者的21.54差不了多少，顯示2者傳染力相當。至於疫苗種類，根據研究報告指出，46%的突破性感染個案打的是輝瑞疫苗(Pfizer／BNT)，38%是打莫德納疫苗(Moderna)，16%接種的則是嬌生疫苗(J&J)。
雖然CDC因此建議所有人，包括已接種疫苗者，在新冠疫區的室內也應配戴口罩，但CDC的這份研究報告也提醒民眾，研究資料並不直接代表疫苗效力如何，而且隨著疫苗覆蓋率上升，突破性感染的個案數確實可能提高。事實也證明，疫苗能有效降低患者的住院率，也在幫助美國降低死亡率方面發揮了關鍵作用。
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