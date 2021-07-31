奧運／林昀儒不必對丟牌灰心　輸球這事哪個球王沒經歷過

東京奧運桌球單打項目在昨晚落幕，對台灣球迷來說，這結果有點讓人遺憾，卻又讓人有點期待。林昀儒在銅牌戰的敗退，其實可以看做是他在巴黎奧運的起點，既然學費已經繳了，那就從中學習、檢討，畢竟這是每一位頂級選手都會經歷的酸楚。

我是廣告 請繼續往下閱讀

在昨天登基為東奧男單冠軍之後，馬龍成為桌球史上無可爭議的GOAT(史上最佳)。但其實他也有過慘痛的失利，在2015年真正成為大陸第一人之前，他在大賽曾經3度望決賽大門而不入，屢次被前輩王皓在四強修理，鹿特丹賽的結果導致他進不了敦奧；於是當後者退役之時，馬龍也半玩笑、半真心的說：「皓哥你可終於退了。」

樊振東也是差不多，2017年世錦賽和馬龍大戰7局，最後一局以10:12敗下陣來，讓他黯然神傷，之後還陷入了大低潮，能輸的人幾乎都輸了一遍；這一次奧運他捲土重來，再次挑戰馬龍又失敗，而且除了第5局之外，幾乎整場是下風球。

所以這些王者事實上在破繭而出前，都必須克服自己的心理障礙。馬龍昨天戰勝Dimitrij Ovtcharov後總結了一些心得，他認為這種大賽時刻打到最後，其實就是看最後一分誰能頂住、誰更堅定，「真的打到第七局，很難說還有什麼技戰術可言。．．．．奧運會每個人的夢想，都是最後打好每一分。」

身為男子桌球選手唯一達成「金滿貫」的人，馬龍認為奧運會是另一個等級的比賽，他表示很多對手在一般的公開賽只要比數稍微拉開，心態上再施加一點壓力，他們就會放棄了；但奧運會不一樣，每個人在每一球都要跟你玩命，你不能期待對手繳械投降。

端正心態，這說起來很容易，但實際上怎麼叫「好的心態」卻很難界定。就像林昀儒昨天在6局的幾個局點處理，實際上打得很積極，雖然略顯急躁、沒有處理好，但你能說他是錯的嗎？又或著樊振東對馬龍那一場，落後時他想要先把球回到檯面上球一個穩定，但反而被前輩的節奏控制牽著走，這又怎麼說？

比賽是相當複雜的，外人其實很難感受到其中的困難。這也說明這些東西沒有一定，只能靠選手增加比賽經驗，然後自己從中去體驗昇華，然後再下一場比賽去作出符合當時情況最佳的選擇，並打出成果。

林昀儒才19歲，在其他運動項目上，這個年紀的選手要和完全成熟的頂級選手較量還差一點，因為無論是技術、心理層面——甚至最重要的肌力方面，都還不到位。

然而桌球這個項目的特殊性，導致常常會有「天才少年」和「天才少女」的出現。但我們不能忘記林昀儒是第一次背上了全部國人的壓力。儘管他一向沉穩，但在勝利面前終究還是踉蹌了一下。

但那也只是成長的階段罷了，這一次跌倒了，下一次肯定就學會了，他有的是光輝了未來。