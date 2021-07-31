地緣政治雜音干擾、除權息旺季　台股類股輪動高檔震盪

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不同於非金電的疲弱走勢，資金重回電子類股，聚焦在第二季財報表現與明年展望上，在電子股中又以LED、半導體、PCB、工業電腦等表現相對亮眼。整體來看，資金由傳產轉進電子的趨勢明確。
在後續觀察方向上，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，地緣政治關係仍須密切關注，未來仍將密切關注中國政策動向與內部經濟需求長線發展；另外在利率政策上，聯準會政策走向持續為市場反應，因此仍需高度關注未來相關政策的步調。
就題材面，安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，電子股方面，受惠於第二季財報優於預期，包括：9月新iPhone發表、半導體供需失衡持續、車用題材發酵等都可留意；在傳產題材方面，原物料價格走勢，運價仍是向上趨勢。不過傳產要留意美元走勢與中國政策調控影響。
就資金面和技術面來看，安聯投信台股團隊表示，法人持續賣超，大盤跌破季線，技術面有轉弱現象；當沖量能趨弱雖有利籌碼安定，但也同時減緩原先交投熱絡的市場動能。
另外也要留意財報結果與股價走勢的一致性，迄今來看都是正向表現，但若出現利多不漲，則要進一步控制部位。漲多必然波動大，布局著眼2022年仍是致勝關鍵。
保德信高成長基金經理人葉獻文則指出，法人動態上，值得注意的是7月份法人對於台股不買單，由於7月美元表現相對強勢，加上台股指數來到相對高檔，在高出低進原則下，外資從台股撤出回態勢鮮明，外資法人單月份賣超金額累計高達1223.89億元，今年來僅次於3月賣超的1508.98億元，三大法人賣超金額達1574.84億元。不過，法人資金近期多以短期進出為主，仍可持續觀察下半年外資對台股的態度。
葉獻文表示，本週權值股較無表現，對於指數的帶動作用不大，相較之下，本週較具有表現的族群主要以中小型股為主，中小型股因為具有下半年解封後的強勢需求題材，且能更快反應市場對於明年的展望，相對吸引資金簇擁。由於美股與台股企業財報陸續公布，且進入除權息旺季，預期盤面仍將以類股輪轉為主，指數也將處於高檔震盪。
葉獻文說明，近期台股多方攻勢暫時休兵，並未跟隨美股的漲勢，但整體多頭格局尚未改變，且眼見各國啟動疫苗接種計劃，加速經濟邁向經濟正常化，國際貿易活絡也帶動加速生產與貿易擴張趨勢，持續推升台灣製造業採購經理人指數走揚，呈現連續11個月高速擴張；看好台灣製造業對疫情衝擊的強韌抵抗力，工研院預估2021年製造業產值可達20.92兆台幣，年增率上看10%。
另外，葉獻文分析，去年受疫情黑天鵝事件衝擊下，封城、管制、斷鏈、缺工等連帶影響全球經濟衰退，工具機2020全年出口年增率下滑29.7%，今年全球邁向復甦與刺激政策帶動之下，加上各國將強化半導體及工廠自動化生產需求，將可望推升工具機訂單邁向高峰。