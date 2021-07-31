南京疫情傳播鏈再延長！多地暫緩出省遊

我是廣告 請繼續往下閱讀
在陸續出現確診的其他省分中，湖南省受影響的城市數量仍在增加，除了張家界、常德、寧鄉、株洲以外，湘潭市30日也通報1例確診，初步判斷為四川省確診病例的關聯者，曾在常德市武陵區大小河街一同乘船游河。從南京祿口國際機場，到張家界景區，再到常德遊船，顯示疫情傳播範圍進一步擴大。
有鑑於疫情形勢嚴峻、複雜，多地被迫升級疫情防控措施，景區也紛紛關閉、暫停營業或採取人流限制。由於現在正值暑假和暑期旅遊旺季，許多中國民眾的出遊計畫因此泡湯，選擇退訂和推遲出行的人亦不在少數。
這波疫情爆發的南京市已宣布，全市博物館(紀念館)、圖書館、文化館、美術館、電影院、網吧、KTV、遊藝、演出等場所及旅遊景區室內區域，暫停向市民及遊客開放，而且從7月31日起，旅遊景區的室外區域也必須先關閉。
中國旅遊研究院副院長唐曉雲認為，這波疫情對今年暑期檔旅遊，確實會帶來較大的負面衝擊，還不至於影響旅遊業復甦的基本面，但也提醒業者加強對新冠病毒的規律性把握，深入研究疫情對國內及入出境旅遊市場、不同區域和不同旅遊業態的中長期影響。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。