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南京疫情傳播鏈再延長！多地暫緩出省遊

▲爆發本波疫情的中國江蘇省南京市已展開第3輪全員核酸檢測，但讓外界擔心的是，疫情傳播鏈似乎仍在其他省市延伸。（圖／翻攝自人民日報）
▲爆發本波疫情的中國江蘇省南京市已展開第3輪全員核酸檢測，但讓外界擔心的是，疫情傳播鏈似乎仍在其他省市延伸。（圖／翻攝自人民日報）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-07-31 08:29:51

中國江蘇省南京市近日爆發新冠疫情，當局昨(30日)已將疫情源頭定調為7月10日的俄羅斯CA910入境航班，聲稱是清潔工打掃機艙後，因防護措施不夠到位而感染，進而從清潔工群組開始向外擴散，目前這條疫情傳播鏈仍在繼續延伸，並呈現多點擴散外溢態勢。

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綜合陸媒報導，雖然這波疫情源頭已查明，但是南京此波疫情的傳播鏈還在延長，目前至少已波及包括江蘇、安徽、四川、遼寧、廣東、湖南、北京在內的7省近20個城市。

在陸續出現確診的其他省分中，湖南省受影響的城市數量仍在增加，除了張家界、常德、寧鄉、株洲以外，湘潭市30日也通報1例確診，初步判斷為四川省確診病例的關聯者，曾在常德市武陵區大小河街一同乘船游河。從南京祿口國際機場，到張家界景區，再到常德遊船，顯示疫情傳播範圍進一步擴大。

有鑑於疫情形勢嚴峻、複雜，多地被迫升級疫情防控措施，景區也紛紛關閉、暫停營業或採取人流限制。由於現在正值暑假和暑期旅遊旺季，許多中國民眾的出遊計畫因此泡湯，選擇退訂和推遲出行的人亦不在少數。

這波疫情爆發的南京市已宣布，全市博物館(紀念館)、圖書館、文化館、美術館、電影院、網吧、KTV、遊藝、演出等場所及旅遊景區室內區域，暫停向市民及遊客開放，而且從7月31日起，旅遊景區的室外區域也必須先關閉。

中國旅遊研究院副院長唐曉雲認為，這波疫情對今年暑期檔旅遊，確實會帶來較大的負面衝擊，還不至於影響旅遊業復甦的基本面，但也提醒業者加強對新冠病毒的規律性把握，深入研究疫情對國內及入出境旅遊市場、不同區域和不同旅遊業態的中長期影響。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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