綠批藍縣市不甩預約平台 藍：提高疫苗普及率才是重點
針對民主進步黨批評國民黨執政縣市長不甩預約平台，國民黨發言人江怡臻表示，現在的重點是窮盡辦法提高疫苗普及率，照顧各個階層的人民，在短時間內提供給符合資格的人施打，綠營卻是見獵心喜，只想護航，忘記自身職責，將不太會使用網路的市民抹黑成特權，是何居心？
記者余祥／台北報導
2021-07-31 10:02:58｜2021-07-31 10:03:27
江怡臻表示，民進黨並未考慮城鄉差距，更不顧人民的數位落差，要不斷捧著手機或拜託子孫幫忙搶疫苗，情何以堪。江怡臻指出，民進黨不但沒有考量基層民眾預約上的困難，還嚴厲抨擊一般人民是在打特權疫苗，讓人民面臨實實在在的疫苗荒，部分民進黨民代卻忘記自己的老闆是全體市民，不是民進黨，把政黨放在人民權益之前，才是不折不扣的權貴心態。
江怡臻表示，以新北市為例，是依照中央的次序，提供符合資格的民眾施打疫苗，施打前都要有健保資料的確認，民進黨一句做人情就想抹煞，忽視地方試圖解決民眾擔心打不到疫苗的恐懼，豈非唯恐天下不亂，掩飾中央執政疫苗不足的實情。
江怡臻呼籲，如果民進黨要把矛頭針對地方，應該是希望地方盡力增加疫苗普及率，盡力為地方爭取疫苗才對，怎麼會是整天在暗示「新北市的疫苗夠了」？江怡臻表示，並不會因為完全改用線上預約系統，疫苗就會從天而降，民進黨現在的論調，就是想拖延疫苗的施打速度，對於問題的解決毫無幫助，請民進黨苦民所苦，幫助民眾盡快接種，而非與中央沆瀣一氣，不斷強調疫苗已經足夠了，去質疑這些苦苦等待才打到疫苗的人民。
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