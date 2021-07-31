直播／嘉義工廠群聚採檢、立陶宛疫苗抵台 陳時中說明
中央流行疫情指揮中心昨 (30)日公布國內新增25例COVID-19確定病例，分別為21例本土及4例境外移入，另確診個案中無新增死亡。而本土病例中，嘉義某工廠出現群聚感染事件成為焦點，工廠9人確診，連同2名家人，總計11人感染，而匡列相關人員採檢結果如何也將在今（31）日出爐，請跟著《NOWnews今日新聞》的鏡頭一起來關心。
記者許家禎／台北報導
2021-07-31 14:00:00
指揮官陳時中昨日表示，嘉義某工廠群聚感染事件，有些可能是在北部感染，案15743疑似為感染源頭，已採檢78人、51人列為居家隔離、27人自主健康管理或監測，而居家隔離者全數送往集中檢疫所，當地縣政府也急設快篩站。至於疫苗分配問題，陳時中昨指出莫德納疫苗剩餘數量會盡量保留給第二劑，另外第四輪疫苗施打傳出院所貨量不足，陳回應「第四輪的預約保證都一定夠，只是調配上有時間落差」。
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