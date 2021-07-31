Delta別來！美國迪士尼要求員工 2個月內須打疫苗
美國迪士尼公司30日宣布，要求其在美國的所有員工，9月底前都必須完成新冠疫苗的接種。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-07-31 11:24:26｜2021-07-31 11:26:31
綜合《CNBC》、《NBC NEWS》等當地媒體報導，迪士尼在一份聲明中表示，疫苗是抗疫最好的工具，可以控制這種全球性的流行疾病，並保護迪士尼的員工，故要求所有在美國迪士尼樂園工作的受薪員工和非工會的時薪人員，都必須完整接種疫苗。
這項聲明的發表時間，是在迪士尼要求遊客於園區的室內空間遊覽時，無論是否接種過疫苗，都必須配戴口罩後不久發出的。
在這之前，美國疾病控制和預防中心(CDC)才剛更新政策指南，建議完整接種過疫苗者，在前往新冠疫情傳播率高的地方時，在室內也還是應該配戴口罩，而迪士尼樂園所在的加州和佛州也屬於這波疫情的熱點。
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