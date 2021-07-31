COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

新增本土確診11例 　死亡個案再加零

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說明國內防疫情形。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說明國內防疫情形。（圖／指揮中心提供）

記者許家禎／台北報導

2021-07-31 14:05:08｜2021-07-31 14:36:52

中央流行疫情指揮中心今(31)日公布國內新增12例COVID-19確定病例，分別為11例本土及1例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

我是廣告 請繼續往下閱讀
指揮中心表示，今日新增之11例本土病例(其中6例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為5例男性、6例女性，年齡介於20多歲至60多歲，發病日介於今(2021)年7月23日至7月30日。個案分布以新北市6例為最多，其次為臺北市4例、嘉義縣1例；其中7例為已知感染源、2例關聯不明、2例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月29日累計公布14,438位確診個案中，已有12,856人解除隔離，解隔離人數達確診人數89.0%。

指揮中心表示，今日新增1例境外移入(案15780)，為泰國籍50多歲男性船員，今年1月自泰國登船工作，該船航行期間行經俄羅斯及印尼等國並於7月25日抵臺靠港，7月30日衛生單位登船檢疫發現個案有發燒症狀即送醫採檢，於今日確診；已匡列接觸者64人，其中43人列自主健康管理，餘21人為同船人員，目前未入境，持續於船上隔離。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,043,204例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,026,126例排除)，其中15,674例確診，分別為1,267例境外移入，14,354本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計108例移除為空號。2020年起累計787例COVID-19死亡病例，其中779例本土，個案居住縣市分布為新北市392例、臺北市295例、基隆市27例、桃園市24例、彰化縣14例、新竹縣11例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

▲指揮中心29日公布確診數，確診人數依然有10名。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心31日公布確診數，確診人數依然有11名。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心31日公布確診數，本土確診人數11名。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心31日公布確診數，本土確診人數11名。（圖／NOWnews製圖）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
92.58%7.42%
2021-07-30-2021-08-02

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
25.54%74.46%
2021-07-30-2021-08-02

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
60.67%39.33%
2021-07-30-2021-08-02
您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

繼續作答
哪個奧運天菜的顏值在你心中是TOP1？

哪個奧運天菜的顏值在你心中是TOP1？

繼續作答
即時
推薦閱讀