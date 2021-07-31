新增本土確診11例 　死亡個案再加零

中央流行疫情指揮中心今(31)日公布國內新增12例COVID-19確定病例，分別為11例本土及1例境外移入；另確診個案中無新增死亡。

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指揮中心表示，今日新增之11例本土病例(其中6例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者)，為5例男性、6例女性，年齡介於20多歲至60多歲，發病日介於今(2021)年7月23日至7月30日。個案分布以新北市6例為最多，其次為臺北市4例、嘉義縣1例；其中7例為已知感染源、2例關聯不明、2例疫調中，將持續進行疫情調查，以釐清感染源。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月29日累計公布14,438位確診個案中，已有12,856人解除隔離，解隔離人數達確診人數89.0%。

指揮中心表示，今日新增1例境外移入(案15780)，為泰國籍50多歲男性船員，今年1月自泰國登船工作，該船航行期間行經俄羅斯及印尼等國並於7月25日抵臺靠港，7月30日衛生單位登船檢疫發現個案有發燒症狀即送醫採檢，於今日確診；已匡列接觸者64人，其中43人列自主健康管理，餘21人為同船人員，目前未入境，持續於船上隔離。

指揮中心統計，截至目前國內累計2,043,204例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,026,126例排除)，其中15,674例確診，分別為1,267例境外移入，14,354本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計108例移除為空號。2020年起累計787例COVID-19死亡病例，其中779例本土，個案居住縣市分布為新北市392例、臺北市295例、基隆市27例、桃園市24例、彰化縣14例、新竹縣11例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

▲指揮中心31日公布確診數，確診人數依然有11名。（圖／NOWnews製圖）