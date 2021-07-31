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長輩第二劑預約平台、通知單雙軌並行？陳時中這樣說

▲時序進入長輩要施打新冠疫苗第二劑的時間，但有民眾希望預約平台與發通知單可雙軌並行，為此指揮官陳時中還是希望大家能配合，盡量先用預約平台。（圖／NOWnews資料照片）
▲時序進入長輩要施打新冠疫苗第二劑的時間，但有民眾希望預約平台與發通知單可雙軌並行，為此指揮官陳時中還是希望大家能配合，盡量先用預約平台。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2021-07-31 15:39:12｜2021-07-31 15:40:19

關於長輩施打新冠疫苗第二劑，有長輩因為不會用預約平台，希望發通知單。為此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（31）日表示，還是希望大家能試試看，「造冊另外施打，還不如派人幫他上網預約」這樣效率會比較高。

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時序進入長輩要施打新冠疫苗第二劑的時間，但許多長輩不會使用預約平台，必須先登記意願，收到簡訊再上網預約「過三關」，有民眾認為中央沒考慮到數位落差，認為造冊發通知單也很好。

為此，指揮官陳時中仍再度重申，希望大家能配合，與其造冊另外施打，不如派人去服務幫他上網，這樣可能速度快一點，整體形勢也較一致。

陳時中說他也能體會到地方執行的壓力，很多一致性的必然會有些例外的情況，處理意外情況大家壓力都很大，但大家也要想，如果有一個例外，就會有兩個例外，整體制度實施方面，效率就會混亂，不見得是好的。

陳時中表示，盡量不要有特殊情況，當然如果真的遇到，他們也願意有例外，只是他強調，這不能變成一個常規。

▲指揮中心31日公布確診數，本土確診人數11名。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心31日公布確診數，本土確診人數11名。（圖／NOWnews製圖）

 

▲指揮中心31日公布確診數，本土確診人數11名。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心31日公布確診數，本土確診人數11名。（圖／NOWnews製圖）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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