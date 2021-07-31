嘉義工廠群聚感染　檢驗後暫時維持11例

中央流行疫情指揮中心今(31)日公布國內新增12例COVID-19確定病例，分別為11例本土及1例境外移入；另確診個案中無新增死亡。指揮官陳時中表示，11例本土病例中，有2名關聯不明，2例疫調中，已經連續20天左右，不明感染源都低於10例，這是好現象。
記者許家禎／台北報導
2021-07-31 14:34:09｜2021-07-31 14:39:16
至於嘉義縣工廠爆發群聚感染，陳時中表示當地政府嘉義縣市通力合作，立即設置快篩站，希望做普遍的廣篩，而民眾配合意願也高。
而目前該案中，核酸檢驗共91人，陰性62人、陽性維持10例、檢驗中5例，還有14例待採。目前該工廠員工感染仍維持10人，同住家人有2位確診，總計11人感染。
而昨天確診的該廠一名員工(昨未有案號)，因一採陰但抗體為陽性，二採陰轉陽，因此今日設置案號15779。陳時中指出，目前整體來看情形沒有擴大，也希望透過當地廣篩找出黑數，及早控制疫情。
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