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嘉義工廠群聚感染　檢驗後暫時維持11例

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中針對嘉義工廠群聚事件做出說明。（圖／指揮中心提供，資料照片）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中針對嘉義工廠群聚事件做出說明。（圖／指揮中心提供，資料照片）

記者許家禎／台北報導

2021-07-31 14:34:09｜2021-07-31 14:39:16

中央流行疫情指揮中心今(31)日公布國內新增12例COVID-19確定病例，分別為11例本土及1例境外移入；另確診個案中無新增死亡。指揮官陳時中表示，11例本土病例中，有2名關聯不明，2例疫調中，已經連續20天左右，不明感染源都低於10例，這是好現象。

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至於嘉義縣工廠爆發群聚感染，陳時中表示當地政府嘉義縣市通力合作，立即設置快篩站，希望做普遍的廣篩，而民眾配合意願也高。

而目前該案中，核酸檢驗共91人，陰性62人、陽性維持10例、檢驗中5例，還有14例待採。目前該工廠員工感染仍維持10人，同住家人有2位確診，總計11人感染。

而昨天確診的該廠一名員工(昨未有案號)，因一採陰但抗體為陽性，二採陰轉陽，因此今日設置案號15779。陳時中指出，目前整體來看情形沒有擴大，也希望透過當地廣篩找出黑數，及早控制疫情。

▲7月31日嘉義某職場群聚關聯圖（圖／指揮中心）
▲7月31日嘉義某職場群聚關聯圖（圖／指揮中心）
 

▲指揮中心29日公布確診數，確診人數依然有10名。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心31日公布確診數，確診人數有11名。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心29日公布各縣市確診病例數。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心31日公布各縣市確診病例數。（圖／NOWnews製圖）
 

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