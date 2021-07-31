防範Delta從嚴　民眾打2劑回國仍無法放寬防疫

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民眾指出，在國外接種2劑疫苗回台，現在入境都要14天自費入住防疫旅館，希望能放寬防疫標準，比照機組員。為此，陳時中再度重申，目前暫不考慮，因為國際Delta病毒傳播力強，為了防堵Delta，邊境管制就要從嚴。
陳時中強調，連美國疫苗覆蓋率那麼高的地方（約48%以上），感染Delta的人數急遽上升，因此他們也要調整防疫規範，希望大家把口罩戴回來，且不只美國，其他世界各地都有Delta疫情傳出。
再加上昨日公布，23至29日境外移入個案的病毒定序結果，共有7例為Delta變異病毒株，其中有1例個案有打過BNT疫苗但仍確診。為了防範Delta，因此邊境管制仍需從嚴。
至於目前國內與境外移入的Delta變異病毒株個案數，指揮中心截至昨日累積共42例是Delta變異株，其中30例是境外、12例是本土，本土都跟屏東群聚有關。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。