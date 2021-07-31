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防範Delta從嚴　民眾打2劑回國仍無法放寬防疫

▲防範Delta從嚴，針對民眾打2劑回國希望放寬防疫標準，中央流行疫情指揮中心表示暫時沒有考慮放寬。（圖／NOWnews資料照片）
▲防範Delta從嚴，針對民眾打2劑回國希望放寬防疫標準，中央流行疫情指揮中心表示暫時沒有考慮放寬。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2021-07-31 17:12:23

近來有許多民眾反映，他們在國外已經打了兩劑疫苗，回國是否能比照機組員的防疫標準放寬？指揮官陳時中今（31）日再度強調，打過兩劑仍感染Delta病毒的，國際上時有所聞，因此目前並沒考慮要放寬！

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7月1日起，國籍航空公司機組員返台檢疫措施中。長程航班接受完整2劑疫苗達兩周的，入境採7天自主健康管理（結束日得PCR陰性），短程航班則是自我健康監測，每14天PCR監測。

民眾指出，在國外接種2劑疫苗回台，現在入境都要14天自費入住防疫旅館，希望能放寬防疫標準，比照機組員。為此，陳時中再度重申，目前暫不考慮，因為國際Delta病毒傳播力強，為了防堵Delta，邊境管制就要從嚴。

陳時中強調，連美國疫苗覆蓋率那麼高的地方（約48%以上），感染Delta的人數急遽上升，因此他們也要調整防疫規範，希望大家把口罩戴回來，且不只美國，其他世界各地都有Delta疫情傳出。

再加上昨日公布，23至29日境外移入個案的病毒定序結果，共有7例為Delta變異病毒株，其中有1例個案有打過BNT疫苗但仍確診。為了防範Delta，因此邊境管制仍需從嚴。

至於目前國內與境外移入的Delta變異病毒株個案數，指揮中心截至昨日累積共42例是Delta變異株，其中30例是境外、12例是本土，本土都跟屏東群聚有關。

▲指揮中心31日公布確診數，本土確診人數11名。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心31日公布確診數，本土確診人數11名。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心31日公布確診數，本土確診人數11名。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心31日公布確診數，本土確診人數11名。（圖／NOWnews製圖）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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