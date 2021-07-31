最大功臣？戴資穎「因1個男人」進4強 他站場邊奮力歡呼
「世界球后」戴資穎昨（30）日在東京奧運羽球女單8強賽中，擊敗泰國選手依瑟儂，儘管過程讓全台觀眾心驚膽跳，但靠著意志力和精湛的球技，最後仍成功挺進4強，今天傍晚即將開戰。事實上，一名男人曾大方在社群平台上，對戴資穎真情告白，除了大膽示愛之外，也曾站在旁邊奮力替她歡呼，如今戴資穎距離奪金牌只差2場勝利，該男人的加油影片也再度被翻出。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-07-31 12:09:00
其實戴資穎與藝人陳漢典曾替外送平台拍攝廣告，從影片中可以看到，陳漢典化身啦啦隊隊員替戴資穎加油，並大喊「我愛妳」，不過戴資穎卻只淡定地回了一聲「夠了喔」，如今戴資穎有望角逐金牌，網友就將戴資穎在場上認真對戰的模樣，和賣力歡呼的陳漢典製作成惡搞照，宏都拉斯看到後，似乎覺得很有哏，透過臉書形容此畫面是「戴資穎獲勝背後的原因」。 陳漢典本尊也現身宏都拉斯的貼文下方笑回：「厚啊！」同時笑翻不少人：「原來漢典哥是最大功臣」、「干擾敵方的戰術之一」、「為了讓典哥趕快安靜，只好趕快贏一贏走人」、「今天我想來點，漢典式加油搭配啦啦隊裝」，還有網友吐槽陳漢典根本是背後靈，表示如果他真的到場，加油聲應該會成為反效果。