變種病毒傳播力強 世衛：全球疫苗覆蓋率70％才能減緩
Delta變種新冠病毒正在多國快速傳播，即便是因疫苗接種快速而一度疫情趨緩的國家，也無法免於這波威脅，紛紛出現疫情反彈的現象。世界衛生組織(World Health Organization, WHO)的專家30日表示，仍持續在了解為何Delta的傳播率如此高、為何比其他早期出現的變種毒株都還要危險。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-07-31 12:01:43
根據美國《CNBC》報導，世衛流行病學家范科霍芙(Maria Van Kerkhove)週五在記者會上談到，世衛正試著掌握為何Delta病毒更具傳播力，可能是因這種毒株存在著某些突變，使病毒更容易粘附到細胞上，有些實驗室的呼吸道模擬研究也表明，Delta病毒能快速複製並增加。
范科霍芙並警告，病毒傳播得越廣，適應力就越會強，結果就是傳播力不斷增加，這是病毒進化的模式，會隨時間不斷演化。
世衛組織總幹事高級顧問，布魯斯·艾爾沃德博士(Dr.Bruce Aylward)則指出，全球大約需要70%的疫苗覆蓋率，才能真正減緩傳播，並降低新變種病毒出現的風險；就目前的趨勢而言，公衛專家認為並不樂觀，Delta恐怕不會是最後一個受到廣泛關注並被談論的變種毒株。
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