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郭台銘喊話提高奧運選手獎金　「金牌給1億元」

▲鴻海創辦人郭台銘喊話政府應該提高奧運選手獎金，像是「金牌給1億元」。圖為郭台銘發文大讚莊智淵。（圖／翻攝郭台銘臉書）
▲鴻海創辦人郭台銘喊話政府應該提高奧運選手獎金，像是「金牌給1億元」。圖為郭台銘發文大讚莊智淵。（圖／翻攝郭台銘臉書）

記者許家禎／台北報導

2021-07-31 13:09:57｜2021-07-31 13:43:18

全民瘋奧運！鴻海集團創辦人郭台銘繼日前提到他跟桌球國手莊智淵的淵源外，今（31）日也po文喊話政府應該要提高奧運選手獎金，像是金牌1億元、銀牌8仟萬、銅牌5仟萬、第四名二仟萬，若能打破奧運或世界記錄，再加碼1億元。

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郭台銘po文指出，所有人這幾天都和他一樣，心情起伏跟著奧運代表隊選手賽情上上下下，好久不見的一條心，原來所有人可以因為體育團結在一起。但他指出，關注體育不該只有4年一次，台灣選手在奧運的表現應該得到更大的鼓勵，因為他們奪牌、破紀錄對台灣而言，意義遠大於運動。

郭台銘也喊話政府，建議應該大規模提高選手在奧運得牌的獎金，如金牌1億元、銀牌8仟萬、銅牌5仟萬、第四名二仟萬，若能打破奧運或世界記錄，再加碼1億元。希望能照顧選手生活，也能進一步改善台灣體育環境和提攜後進奉獻心力。

郭董建議一出，有網友認為郭董提議很棒，但也有人認為立意良善也要考慮到現實面，有人表示我國的獎金已經是排名前幾高的，不應過多的錦上添花。也有人認為應該從改善體育環境跟整頓協會為主，一名選手的養成與成功，一路上有許多人協助，如好的醫療、陪練員、教練等，背後一定有一個龐大的團隊協助，缺一不可，整個大環境的提升很重要。

詢問郭台銘辦公室發言人劉宥彤，她指出，郭先生建議要提高奧運選手獎金，但並不表示其他事情就不做。

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