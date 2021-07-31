邱澤許瑋甯市場談情撒糖 《當男人戀愛時》遺珠片段曝光
程偉豪監製、殷振豪導演的《當男人戀愛時》自4月1日上映至今，票房已累積近4.1億元，不僅奪下2021年度電影票房第一名，佳績更擠進台灣電影影史紀錄第六。為感謝全台廣大觀眾一路以來的支持，今（30）日加碼釋出漏網片段「日常的市場約會」，由邱澤飾演的「阿成」和許瑋甯飾演的「浩婷」，漫步在黃昏下打烊的傳統市場內，邊甜蜜地吃著甘蔗、邊暢聊彼此的心事。「阿成」透露討債的起因原來都是為了他哥哥，而他奇特的討債方式也是充滿善意的考量。兩人途中經過一對彼此照顧的年邁夫妻，看似他們未來的寫照，也是在暗示他們間的感情，會像這個黃昏持續很久一般，這場關鍵散步戲實為兩人劇中深刻感情的重大轉折點，也是許瑋甯徹底對邱澤卸下心防的一刻。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-07-31 15:15:44
導演殷振豪其實相當喜歡邱澤和許瑋甯的這段對手戲，他也解密了為何忍痛剪掉的原因，原來這場戲設定的時序發生在邱澤保齡球館告白戲後，後續剪接因加入茄子蛋演唱的主題曲，讓告白戲顯得更加熱血與浪漫，為了順應兩人的感情節奏，只好忍痛剪掉這場較為文靜的戲。 回憶起這場平凡又自在的市場散步戲，導演殷振豪安排邱澤邊向許瑋甯解釋他為何踏上討債之路的原因，邊啃著甘蔗，已接受對方感情的許瑋甯也因為認同開始啃起甘蔗，但因兩人吃法完全不同，節奏也會不一樣，所以默契極佳的邱澤和許瑋甯就一路即興發揮，有時吐渣、有時硬啃的肢體動作，搭配劇本上的台詞對話，在鏡頭上呈現出的成果相當生活化，好像兩人真的生活在這個市場內一般自然，也讓雙魚座的導演殷振豪忍不住說：「每看一次就鼻酸一次。」