屏東11品牌聯手順時中　推親子小旅行

為接軌觀光商機，由枋寮、枋山共11個品牌組成的「枋寮940」，並結合枋客文旅聯合推薦「爸爸安心當廢物、媽媽開心當貴婦、小惡魔解封玩」的七大枋寮深度小旅行品牌，展現23種體驗內容，歡迎親子一年四季都能到枋寮玩。





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▲ 活動主打「學校不會教的自然課」，不只是小旅行，而是留給孩子美好的大自然體驗。（圖／記者陳美嘉攝，2021.07.31）

× ▲ 活動主打「學校不會教的自然課」，不只是小旅行，而是留給孩子美好的大自然體驗。（圖／記者陳美嘉攝，2021.07.31）

枋客文旅協理陳柏安解釋，活動主打「學校不會教的自然課」，已經不只是小旅行，而是留給孩子美好的大自然體驗。





▲平田永序農場第二代張育晟是七大小旅行品牌的無給職總嚮導，將提供尋覓螢火蟲與芭樂雪Q餅DIY共4種體驗。（圖／記者陳美嘉攝，2021.07.31）

× ▲平田永序農場第二代張育晟是七大小旅行品牌的無給職總嚮導，將提供尋覓螢火蟲與芭樂雪Q餅DIY共4種體驗。（圖／記者陳美嘉攝，2021.07.31）

除小旅行外，張育晟解釋「枋寮遊學趣」更推薦在地六大知名美食與兩種住宿體驗，包含，優質港邊炭烤品牌「龍炭烤」、全國薑母鴨季軍「竹源薑母鴨」、無敵海景「阮家茶坊天空餐廳」、適合親子的「蘭欣辣汗花果休閒農場」、海景餐廳「椰們餐酒館」、美食地標「阿達漁港餐廳」，以及「農場風」蘭欣辣汗花果休閒農場與「漁港風」枋客文旅住宿體驗。





因枋寮鄉郵遞區號是「940」，在地11個品牌乾脆對外自稱「枋寮940」，為迎接數位商機，參加經濟部中小企業處數位群聚計畫，此次發行精美數位版「枋寮遊學趣 風土小旅行攻略」，呈現枋寮12個月的深度體驗、美食與住宿指南。



