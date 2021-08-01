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省界糾紛印度兩省彼此開火　緊張仍未降溫

▲印度東北部阿薩姆、米左拉姆兩省因邊界爭議相互開火。（圖／翻攝自NDTV）
▲印度東北部阿薩姆、米左拉姆兩省因邊界爭議相互開火。（圖／翻攝自NDTV）

中央社

2021-08-01 08:00:00

（中央社新德里31日綜合外電報導）印度東北部阿薩姆、米左拉姆兩省因邊界爭議相互開火，已6名員警喪命、近百人受傷。阿薩姆一度部署特警隊到雙方邊界，米左拉姆則將對方省長列犯罪偵辦，緊張未見緩和。

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印度快報（The Indian Express）報導，阿薩姆省（Assam）與米左拉姆（Mizoram）省26日在邊界衝突時開槍，造成6名員警與平民1人喪生。阿薩姆省昨天傳訊6名米左拉姆員警並法辦，米左拉姆省則宣布，他們的警方已將阿薩姆省長沙爾馬（Himanta Biswa Sarma）與6名對方員警列為26日衝突的犯嫌偵辦。

法新社報導，阿薩姆省27日宣布派遣4000名特警捍衛邊界。兩省間的緊張局勢自上月就開始累積，米左拉姆省指控阿薩姆人侵門踏戶，但阿薩姆省反控對方村民侵入保育林地。

聯邦政府內政部長夏哈（Amit Shah）雖盼平息紛爭，但仍拿不出釜底抽薪的辦法解決雙方長年爭端。阿薩姆省長沙爾馬與總理莫迪同屬執政的印度人民黨（BJP），他表示阿薩姆省會向最高法院陳情，以確保不會再有一寸保育林地被人侵入。

英國廣播公司（BBC）指出，26日爆發邊界衝突後，雙方官員互控對方引發暴力。

米左拉姆省指控對方沿邊界動員警力，要求中央政府介入；阿薩姆省則說已撤回自家警力，反控米左拉姆省仍不撤退，還播放對方居民在邊界荷槍實彈的影片，要阿薩姆民眾別去米左拉姆省。

印度時報（The Times of India）報導，阿薩姆警方聲稱要調查米左拉姆省的參議員凡拉維納（KVanlalvena）在6警死於邊界衝突裡的角色。

凡拉維納日前在國會外對媒體高喊「200多名阿薩姆警員侵入我省，將我方員警逐出崗哨還率先開火，逼得我方回擊」；屬於反對黨全國陣線（National Front）的凡拉維納還在新德里告訴媒體「是他們先開槍才會被打死...他們很幸運沒全被我方擊斃，若再敢過來，我覺得應該把他們全殺光」。這段訪問在網路瘋傳。

阿薩姆已派警隊前往新德里打算偵訊凡拉維納。阿薩姆警方高層辛赫（Singh）推文表示，警隊此行與凡拉維納恐涉26日衝突的預謀犯罪有關。

印度去年夏天與中國的邊界衝突也不過使用棍棒與石塊，但自家兩省的邊界爭端竟演變成開槍，引起印度國內關注。

印度在1947年脫離英國殖民而獨立前，境內各不同區域間早有盤根錯節的歷史恩怨。BBC指出，英國殖民時期米左拉姆本為阿薩姆的一部分，直到1972年才被從阿薩姆劃分出來，1987年正式升格為省。

但兩省間一直為林地爭執，長年來雙方不斷指控對方入侵自家林地，1994年終於爆發第一次衝突，中央政府也居間斡旋好幾輪談判，但始終沒解決問題。

去年10月，兩省居民一週內兩度衝突，雙方都有部分小店被焚，阿薩姆警方今年沿邊界展開「驅逐行動」，引發米左拉姆派警隊進入對方認定的自家土地後，點燃導火線。（譯者：陳亦偉）1100731

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