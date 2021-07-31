太魯閣號事故2次懇談會　家屬盼台鐵有實際面作為

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台鐵局今天與罹難者家屬召開第二次懇談會，會前由13名太魯閣號事故罹難者家屬成立自救團體「太魯閣的眼淚」發言人王薇君接受媒體訪問時表示，希望今天的懇談會可以著重在實際面作為。
王薇君說，家屬一直感受不到誠意，她也很敬佩家屬可以一直出來講，因為每次出來都是撕裂傷口，但家屬還是願意的原因是希望家人的離開不是只留下慘痛代價，而是有意義，能夠防止未來不要再有因為疏忽，而讓許多家庭破碎。
「誰都希望有平安回家的路」，王薇君說，安全性的東西一點都不能馬虎，坦白說若是普悠瑪事故後2到3個月就發生太魯閣號事故，就不能太苛責公部門，因為時間不夠可以改善，但2年後發生太魯閣號事故，讓人對公部門改革沒有信心。
王薇君指出，說話講得漂亮很容易，法修得漂亮也很容易，但能夠具體落實嗎？希望今天可以開啟不同對話，讓公部門長官可以更理解家屬要的是什麼，而不是不停開會，一直告訴家屬台鐵很辛苦。
國民黨立委洪孟楷受訪時也指出，這次懇談會重點就是要知道真相，如果現在都沒有具體釐清真相，或者檢調沒有把確切事發過程應該要負責的人的責任，現在談和解操之過急，且為何行政調查公布出爐時間跟公布時間有所落差，交通部與台鐵到底有沒有真正的積極面對。
洪孟楷也提出，他收到很多爆料，因應太魯閣號事故，邊坡施工必須在收班後才能開始，早上6時前就要停工，也造成很多工期往後延伸，許多邊坡都要今年底才會完工，希望不要因噎廢食，能夠積極趕快施工。（編輯：陳政偉）1100731