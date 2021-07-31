柯文哲：預計下週一宣布是否開放內用、會跟新北一起宣布
指揮中心今（31）日宣布，今日新增的新冠肺炎本土病例為11例，其中北市4例，外界關注北市餐飲業何時可以開放內用，台北市長柯文哲表示，北市開放餐飲業內用標準為每週每日平均10例以下、不明感染源每週每日平均小於2例、每週社區群聚小於3件，目前北市本週37例、不明感染源5例，假日還要看看有沒有變化，預計下週一會跟新北一起宣布。
記者余祥／台北報導
2021-07-31 15:54:31｜2021-07-31 15:54:51
柯文哲下午主持防疫記者會時表示，昨日看政論節目，很多人在質疑北市開放餐飲業內用的標準是怎麼來的，這當然沒什麼科學基礎，只是這個標準是北市防疫系統可以輕鬆應付的數字，案例再多就會失控，在這個數字下，北市的防疫、疫調都可以cover。
至於北市餐飲業何時可以內用？柯文哲說，首都生活圈台北、新北不太可能規則不一樣，會跟新北一起宣布，好歹假日先看看，下週一是宣布的好時機，很早就跟餐飲業說標準是什麼，餐飲業者也大概知道，若要開放要做到什麼程度。
但因為接下來又面臨到父親節，是否擔心疫情會失控，柯文哲說，「隨時喊停是有可能！」因為疫情千變萬化，但不可能因為怕、擔憂永遠三級警戒，就是要逐步解封，看狀況如何。
柯文哲說，北市餐飲業內用標準就是室內50人、室外100人，現在的要求已經不是公筷母匙而已，盡量推出個人套餐；餐飲業也要把工作人員的健康管理做好，保護顧客也保護自己；萬一確診，要停業3天，恢復營業的11天只能外帶。