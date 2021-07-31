李玖哲怕孤單！計畫奔日團聚愛妻 姚元浩開車幫他送3餐
40歲的歌手李玖哲2014年與日本藝人相馬茜結婚，進來他主持的節目《就是這味─玖浩吃》回歸錄影，他透露疫情期間只能暫時獨居台北，已經1年未和老婆見面，眼看疫情稍微趨緩，他表示正在計畫要去日本找老婆，以解相思之苦。
記者侯家瑜/綜合報導
2021-07-31 17:09:10｜2021-07-31 17:28:15
李玖哲這一年隻身一人暫居台北，笑說最常叫的外送是麥當勞，解封後的活動地點也僅限於國父紀念館運動，去過最遠的地方則是騎著腳踏車到關渡，坦言就算解封，也不敢大肆群聚。雖然李玖哲有時候會感到寂寞，不過姚元浩時不時會開車幫他送3餐，在疫情趨緩後，也會開車載他出去兜風，2人私下感情相當好。
姚元浩表示這2個多月中，花了上百萬將各台露營車重新整理翻修，透露在這次的翻新工程中，得到了很多經驗與回憶，也讓這些老車得以重生，可以繼續開著它們，踏遍台灣每個衝浪聖地與露營地點。另外，愛車的姚元浩也會趁好天氣時，去卡丁車場練習賽車，希望能趕快恢復原來的生活。
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