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李玖哲怕孤單！計畫奔日團聚愛妻　姚元浩開車幫他送3餐

▲李玖哲（右）計畫奔日團聚愛妻，姚元浩（左）開車幫他送3餐。（圖／三立提供）
▲李玖哲（右）計畫奔日團聚愛妻，姚元浩（左）開車幫他送3餐。（圖／三立提供）

記者侯家瑜/綜合報導

2021-07-31 17:09:10｜2021-07-31 17:28:15

40歲的歌手李玖哲2014年與日本藝人相馬茜結婚，進來他主持的節目《就是這味玖浩吃》回歸錄影，他透露疫情期間只能暫時獨居台北，已經1年未和老婆見面，眼看疫情稍微趨緩，他表示正在計畫要去日本找老婆，以解相思之苦。

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李玖哲這一年隻身一人暫居台北，笑說最常叫的外送是麥當勞，解封後的活動地點也僅限於國父紀念館運動，去過最遠的地方則是騎著腳踏車到關渡，坦言就算解封，也不敢大肆群聚。雖然李玖哲有時候會感到寂寞，不過姚元浩時不時會開車幫他送3餐，在疫情趨緩後，也會開車載他出去兜風，2人私下感情相當好。

▲李玖哲隱形動物演唱會，老婆相馬茜到場支持。（圖／記者葉政勳攝
▲李玖哲與老婆相馬茜已經一年未見面。（圖／資料照）
▲李玖哲將要舉辦演唱會，與歌迷約定好這次不會哭了。（圖／寬宏藝術提供）
▲李玖哲坦言就算解封也不敢大肆群聚。（圖／寬宏藝術提供）
姚元浩表示這2個多月中，花了上百萬將各台露營車重新整理翻修，透露在這次的翻新工程中，得到了很多經驗與回憶，也讓這些老車得以重生，可以繼續開著它們，踏遍台灣每個衝浪聖地與露營地點。另外，愛車的姚元浩也會趁好天氣時，去卡丁車場練習賽車，希望能趕快恢復原來的生活。  

▲愛車的姚元浩會趁好天氣去卡丁車場練習賽車。（圖／姚元浩臉書）
▲愛車的姚元浩會趁好天氣去卡丁車場練習賽車。（圖／姚元浩臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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