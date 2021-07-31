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放浪兄弟主唱「失憶」　AKIRA救援他

▲TAKAHIRO（左）透露曾在舞台上忘記方向。（圖／LDH、MOMOTV）
▲TAKAHIRO（左）透露曾在舞台上忘記方向。（圖／LDH、MOMOTV）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-07-31 18:06:09

日本男團「EXILE放浪兄弟」今年迎接成軍20周年，日前在台推出節目《放浪一族演唱會精選》之外，近期更發行新單曲《HAVANA LOVE》，主唱TAKAHIRO與AKIRA暢聊演唱會回憶，表示在四面台開唱時會「迷失方向」，笑說：「還好有其他成員在，我可以靠旁邊站的人去記位置，如果沒有你們的話，我真的會突然忘記要面向哪邊。」 

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TAKAHIRO透露因為《STAR OF WISH》巡迴演唱會是360度無死角的圓形舞台，專注唱歌時會完全迷失方向，有時得靠其他團員提示才記得「轉邊」，不過最該感謝的還是觀眾，因為站在舞台上就可以清楚看見大家的表情，邊想著「今天這邊有這樣的觀眾啊」。 

他們今年迎接出道20周年，TAKAHIRO說：「EXILE在每個時期都有不同面貌，不斷的重複相遇和離別，和原始成員們現在也有很深的羈絆，朝著相同的方向前進，大家都是一邊想著EXILE，一邊做自己的活動，這種方式對我們來說是很好的新陳代謝。」 

「EXILE 放浪兄弟」經紀公司LDH舉辦選秀活動「iCONZ ～Dreams For Children 」，AKIRA表示期待有新血加入，更要把目標放眼亞洲甚至全世界。MOMOTV《放浪一族演唱會精選》每週六晚間10點首播，週日晚間10點重播。

▲▼放浪兄弟今年出道20周年。（圖／LDH、MOMOTV）
▲▼放浪兄弟今年出道20周年。（圖／LDH、MOMOTV）
▲▼放浪兄弟今年出道20周年。（圖／LDH、MOMOTV）
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