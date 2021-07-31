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郭台銘喊奧運獎金加碼　王定宇：花納稅錢要多思考

▲ （圖／新頭殼）
▲ （圖／新頭殼）

新頭殼newtalk

2021-07-31 18:32:42

鴻海創辦人郭台銘向政府喊話，建議提高台灣選手奧運奪牌獎金，金牌獎金提高到1億元，破紀錄再加碼1億元。對此，民進黨立委王定宇贊同應給選手更好的待遇，但不只是獎金，從訓練、集訓場地、生活協助、參賽規劃、生涯規劃等都要提升，更指出台灣給的奧運獎金其實是全球第三高。

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王定宇表示，郭董的提議既然是要花納稅人的錢，就應該思考一下怎麼用才適當。他表示贊成給選手更好的待遇，但是這不只是「獎金」，從訓練、集訓場地、生活協助、參賽規劃、生涯規劃等都要提升，所以公預算不會全部只押在獎金而已。

王定宇舉例，在各級學校聘用專任教練部分，2020年政府編列的經費已達1億1606萬元，2015年國民黨政府則編列4071萬元，補助聘任641位專任運動教練（2015聘任211名），預算和員額都成長三倍左右。

總統蔡英文上任後，逐年提高體育署的預算，2020年已達132.9億元（2015年編列97.33億元)；運動發展基金編列，亦提高至2021年67.93億元（2015年23.94億元)。另外，民進黨政府為了備戰2020東京奧運以及2024年巴黎奧運，編列每年三億元的經費，推動「黃金選手計畫」，從選手的飲食、訓練、治療等，都有專屬專業團隊全程照顧，有最好的器材、專屬教練、物理治療師、訓練師、培訓員等。

王定宇表示，獎金當然也很重要，反問「你知道本屆奧運獎金全球前三高的是哪三國嗎？」他指出，第一高是喬治亞，祭出的金牌獎金多達新台幣3778萬元，不過喬治亞總理去年通過敕令，不替東京奧運增加奪牌獎金，維持既有額度。

第二高則是新加坡，星國金牌得主獎金相當於新台幣2335萬元、銀牌得主將獲得約新台幣1182萬元、銅牌獎金約新台幣588萬元。全球第三高就是台灣，奧運奪金的獎助學金從過去的1200萬元提高為2000萬元，銀牌和銅牌則維持700萬元和500萬元。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

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2021-07-30-2021-08-02
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