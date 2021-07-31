郭台銘喊奧運獎金加碼　王定宇：花納稅錢要多思考

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王定宇舉例，在各級學校聘用專任教練部分，2020年政府編列的經費已達1億1606萬元，2015年國民黨政府則編列4071萬元，補助聘任641位專任運動教練（2015聘任211名），預算和員額都成長三倍左右。
總統蔡英文上任後，逐年提高體育署的預算，2020年已達132.9億元（2015年編列97.33億元)；運動發展基金編列，亦提高至2021年67.93億元（2015年23.94億元)。另外，民進黨政府為了備戰2020東京奧運以及2024年巴黎奧運，編列每年三億元的經費，推動「黃金選手計畫」，從選手的飲食、訓練、治療等，都有專屬專業團隊全程照顧，有最好的器材、專屬教練、物理治療師、訓練師、培訓員等。
王定宇表示，獎金當然也很重要，反問「你知道本屆奧運獎金全球前三高的是哪三國嗎？」他指出，第一高是喬治亞，祭出的金牌獎金多達新台幣3778萬元，不過喬治亞總理去年通過敕令，不替東京奧運增加奪牌獎金，維持既有額度。
第二高則是新加坡，星國金牌得主獎金相當於新台幣2335萬元、銀牌得主將獲得約新台幣1182萬元、銅牌獎金約新台幣588萬元。全球第三高就是台灣，奧運奪金的獎助學金從過去的1200萬元提高為2000萬元，銀牌和銅牌則維持700萬元和500萬元。
新聞來源為Newtalk 新頭殼