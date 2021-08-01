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女星玩乒乓球放送「邪惡視角」　火辣致敬小林同學

▲波波蓁靠健力跟舉重練出好身材。（圖／民視提供）
▲波波蓁靠健力跟舉重練出好身材。（圖／民視提供）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-08-01 09:00:00

「小林同學」林昀儒在東京奧運取得男單桌球4強佳績，掀起全民運動熱潮，藝人謝京穎跟波波蓁向「小林同學」致敬，在陳彥嘉、林星慧直播節目《大手牽小手》大玩乒乓球、呼拉圈，只見她們換上爆乳背心和熱褲，火辣身材藏不住，運動過程中解放超養眼的「邪惡視角」，讓粉絲看得目不轉睛。

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平常有在健力跟舉重的波波蓁，展現漂亮的體態吸引粉絲的眼球，其中一段邊用呼拉圈邊甩手的畫面，養眼福利無私放送，觀看人數也瞬間暴增，還有許多粉絲朝聖留言說：「今晚沒有中華隊看，就看這個。」而波波蓁也在遊戲過程中發現到拿手絕活，就是用捲尺把乒乓球滑進杯子裡，她也透露這個遊戲的決勝關鍵就是憋氣，準度超高，讓旁人嘆為觀止。

▲謝京穎（左）、波波蓁亮麗的外型，在直播中吸引不少粉絲收看。（圖／民視提供）
▲謝京穎（左）、波波蓁亮麗的外型，在直播中吸引不少粉絲收看。（圖／民視提供）
謝京穎得知要上運動會單元的通告，PK對手還是有在健力比賽的波波蓁，讓她瞬間壓力超大，賽前還不斷做暖身操。後來節目中兩人總共闖了5關，一直呈現2比2平手的狀態，讓線上粉絲直說真的很刺激，而謝京穎笑說最後一關她就是豁出去了，專注在比賽當中，沒想到就贏了，只是隔天起床全身腰酸背痛，而且一度在床上動彈不得，笑說自己體能因為居家防疫都退步了不少，需要打掉重新鍛鍊了。

▲波波蓁（右一）透露成功祕訣就是憋氣。（圖／民視提供）
▲波波蓁（右一）透露成功祕訣就是憋氣。（圖／民視提供）
 

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