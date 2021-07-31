加拿大華裔「棄嬰」勇奪金牌！陸媒體人發文尋親秒遭罵翻
東京奧運的各項比賽正如火如荼的進行中，其中不少選手的成長過程更有著動人故事。日前在100公尺蝶式項目奪得金牌的加拿大選手瑪姬.麥克妮爾（Maggie Mac Neil），21年前在中國出生就被親生父母遺棄，沒想到奪牌後，卻立刻有大陸媒體人發文要幫她尋親，此言論也立刻遭到撻伐。
編輯中心/綜合報導
2021-07-31 17:22:59
麥克妮爾於2000年出生在江西九江，但不幸遭到親生父母遺棄，所幸後來被一對加拿大夫婦領養，更對瑪姬視如己出，還培養出她對游泳的熱愛，最終成功站上奧運殿堂，更在100公尺蝶式比賽中，擊敗中國選手張雨霏，替加拿大拿下金牌。
不料比賽結果出爐後，立刻有一位大陸資深媒體人「京城老記」發文，要幫這位奧運冠軍「尋親」，內容更表示「中國父母不知怎麼想的，或許是遇到什麼難處了，現在可能想找回女兒，也不知道他們在看東京奧運會嗎？」
貼文曝光立刻遭到眾多網友撻伐「不盡扶養義務，一出名就沾光」、「當初狠心把孩子拋棄了，現在還有臉出現嗎」、「我支持尋親，因為這對父母犯了遺棄罪，要找出來懲罰」、「親生父母把她當垃圾丟棄，加拿大父母把她當寶貝養大，有什麼好尋的」、「難處就是不是男孩子呀！這種重男輕女的父母多了」。後續媒體人「京城老記」也修改內文，將尋親字眼去除，但仍澆不熄眾人怒火。（編輯：潘毅）