奧運／郭婞淳回台！回憶低潮一路走來 舉重女神激動落淚
「舉重女神」郭婞淳勇奪2020年東京奧運女子舉重59公斤級賽事金牌，今天下午與獲得舉重銅牌的陳玟卉和其他中華隊選手一同返國，她所到之處都受到民眾熱烈歡迎，郭婞淳說：「謝謝大家給我力量。」而她提到自己過去受傷的往事，還是忍不住哭了，讓粉絲們非常心疼。
記者吳政紘/綜合報導
2021-07-31 18:37:30｜2021-07-31 19:50:52
郭婞淳說：「雖然奧運讓我們等了一年，其實過程也學到很多，也沈澱了許多，出發前就看到很多人給我的支持，最後還是拿到這面金牌，但自己表現沒有很理想，還是很謝謝大家。」
陳玟卉也在這次奧運拿下銅牌，她說：「要感謝很多人的幫助，還有第一銀行的長期支持，還有我要感謝我的教練跟家人支持，因為他們對我幫助很大，教練跟我們一起南下高雄，犧牲跟家人時間，就是要前進奧運拿下獎牌。」
另一舉重好手江念欣也說：「很開心參加奧運，不管是失敗還是成功，都希望有一個很好的心情。」郭婞淳回顧心情，她說：「要特別感謝體育署、國訓中心，賽前他們就很短時間要籌備這些東西，還有我的教練林敬能教練、體能訓練師，讓我可以堅持在我的道路上，還有粉絲朋友們。」
郭婞淳哭著說：「雖然我經歷過有受傷挫折還有高峰，這一路走來都很不容易，謝謝大家。」