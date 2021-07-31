關心致災性豪雨的影響　陳其邁馬不停蹄視察防災水利設施

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隨後，陳其邁在視察六龜中興里及荖濃里土石流潛勢溪流，接獲通知農委會水保局發布六龜區27條土石流潛勢溪流黃色警戒，陳其邁也立即指示儘速執行勸告民眾提早疏散避難，避免入夜後遇豪大雨不易撤離；水利局也提醒市民務必密切注意相關土石流警戒發佈情形，自主性避災才是安全的保障，市府應變中心將全天候掌握各項警戒訊息並廣發市民週知。
高根據統計高雄市今天因大豪雨持續狂炸，24小時降雨量以梓官區210.5毫米最大，永安區204毫米、彌陀區201毫米、橋頭區208.5毫米，總計4區達大豪雨等級，其餘多區達豪雨、大雨等級。
同時，水利局也表示，美濃區排水改善部分已執行多項改善計畫，其中為改善福美路一帶水患，辦理福美路山下排水整治工程，範圍由廣善堂沿福美路往東至美興街，拓寬既有排水路，並採灌排分離的排水渠道設計，預計8月完工，對於福美路積淹水問題將有大幅改善。
至於，改善美濃地區淹水情形，水利局亦已完成「美濃湖水庫防洪操作改善工程」，讓美濃湖於降雨警戒前期，保持空庫狀態，利用其庫容空間，可調控45萬噸蓄洪空間，降低下游美濃湖排水沿線淹水機率。
祕書長楊明州也於會議上指示市府團隊應提前佈署整備，今晚至明日仍應嚴防長時間強降雨，水利局應預先排空15處滯洪池，蓮池潭、金獅湖、澄清湖及美濃湖等預調降水位以增加滯洪量，檢視各項在建工程是否影響通洪斷面，保持水道暢通。
另抽水站及移動式抽水機請務必保持正常運作，水閘門應按照SOP操作。工務局針對路樹倒塌及道路坑洞，應盡速排除，未排除前應拉封鎖線，環保局加強道路側溝雜物清除，警察局加強積淹水道路管制，各單位並密切注意土石流警戒資訊並即時應變，若有需求依照標準作業程序進行疏散撤離，道路封閉或管制措施。
截至今天下午5時止積淹水災情通報37件， 29件退水，其它陸續退水中，分佈於永安區、岡山區、湖內區、路竹區、前鎮區及阿蓮區等地區，主要為道路積淹水與涵洞積水事件，目前預估入夜後至明(1)日仍有長時間強降雨發生機率，提醒山區民眾應提早自主離災至安全地點，並呼籲民眾勿前往山區及海邊，避免造成身命財產安全。