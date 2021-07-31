太魯閣號事故　王國材允諾和解書可重簽

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王國材會後表示，由於目前關懷員的層級不夠高，所以很多事情都無法處理，因此他指示黃荷婷將會一一拜訪，家屬所有的問題都可以趕快處理，要討論的就趕快帶回討論，懇談會他也會來主持。
王國材表示，在和解書部分，台鐵這邊有公版的和解書，目前已經有23名罹難者家屬簽署，但不是所有和解書都要按照公版和解書處理，若家屬有意見都可以同意更改，已經簽署和解書的家屬也都可以重新談。
王國材也表示，台鐵改革工作部分，他也同意未來網站上每3個月將公布一次相關進度，讓家屬及外界都可以知道改革進度。
會後，國民黨立委洪孟楷也表示，必須要有下一次的懇談會，且立法院將跨黨派組成改革小組，來檢視進度跟期程。
罹難者家屬會後表示，懇談會中仍然沒有聽到對家屬訴求解釋，對他來說最痛心的是聽到台鐵局副局長陳仕其居然宣稱自己搭乘幾千次的台鐵、台鐵很安全，對他來說真的很諷刺，他的兩個小孩第一次搭乘台鐵，就是最後一次，要讓他情何以堪。
也有罹難者家屬說，在普悠瑪事故時，她的朋友在車上罹難，當時她是旁觀者，沒想到2年後變成當事者，讓她必須被迫要了解這些過程，希望大家可以一起來監督台鐵改革，不要像她一樣，後悔沒有好好監督，才導致再度發生意外。（編輯：陳政偉）1100731