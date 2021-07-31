奧運／戴資穎時隔5年復仇　親自撕下「大賽不行」的標籤

五年前戴資穎在里約奧運16強戰輸給了辛度(Pusarla Venkata Sindhu)，從此被貼上了「大賽不行」的標籤，儘管她之後多次打出宰制性的賽季都撕不下來。但如今她在東京面對了自己的心魔，無論最終這趟旅程的結果如何，想必都會是很甜美的。

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2019年戴資穎在世錦賽再度碰到辛度，她在先拿1局的情況下，被對手給逆轉，再度被擋在八強門外。而讓這一場失利更顯得尷尬的是，戴資穎生涯對戰辛度全面佔優，基本上是後者除了馬琳(Carolina Marin)之外最大的剋星。而這樣的反差也讓外界對她的質疑聲浪變得更大。

然而這些批評擁有一些偏見，戴資穎至今沒有世界冠軍，和她在2017年在巔峰狀態時選擇回國打世大運、而不是參加世錦賽有關；另外，2016年奧運時期，小戴球技還沒大成，仍然相當年輕，把這一筆敗績記在帳上，並不公平。更何況她曾經在2018年以橫掃之姿拿下亞運金牌，已經證明自己有在大型國際賽上奪得冠軍的能力。

然而這些辯解都沒有用，尊敬最終還是要靠自己打回來的。這一次戴資穎雖然貴為東京奧運女單第2種子，然而籤表基本上可說是「地獄級」的。雖然首輪輪空，但次輪馬上要打一向對她很有辦法的Ratchanok Intanon，過了之後又很有可能要正面對於老對手辛度，闖進決賽難度很大。

然而也正是因為如此，讓目前為止戴資穎的表現可說是含金量滿滿，昨天在進入狀態太慢的情況下，被逼到第3局，才靠著一次神仙救球逆轉氣勢，並且辛苦的拿下比賽；隔了一天，小戴又和身體狀況非常好的辛度進行交鋒，一開賽對手幾次中前場的開火，讓她一度處於劣勢，但在控制好球路之後，接著戴資穎就開始了她這炫目的表演，不斷的前後調動，加上隱蔽性極高的殺球，節奏上的變速讓對手難以捉摸，第2局直接把辛度打得像是非種子球員一樣。

在等了5年之後，戴資穎終於在同一個賽事、同一個對手身上完成自我救贖。21:18、21:12，面對世錦賽冠軍、奧運銀牌得主，這個比數不能再更有說服力了。這就是世界球后的實力，這就是她能在大賽上打出的成績。

明天站在決賽的對手是自己生涯以15勝3敗佔優的陳雨菲，儘管後者近年在對戰上有翻身的趨勢，但技戰術完全發揮的戴資穎，就算不能完全壓制對手，也應該是能和任何人打得勢均力敵。

這可能會是戴資穎的最後一次奧運，甚至可能是她最後一次大賽，她真的已經做到了很多。而在明天，我們將有機會看到她為自己正名。