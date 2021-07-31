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奧運／陳柏任初體驗表現精彩　舉重96公斤級雙破全國紀錄

▲舉重好手陳柏任參加東京奧運96公斤級項目。（圖／美聯社／達志影像）
▲舉重好手陳柏任參加東京奧運96公斤級項目。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-07-31 20:49:32

2020東京奧運我國舉重好手陳柏任今(31)日出戰男子96公斤級，他抓舉176公斤、挺舉則是205公斤，總和381公斤，排在決賽所有選手中第5，雖無緣獲牌，但已打破自己的所創造的全國紀錄，成績亮眼。

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陳柏任在2019年世界盃舉重暨東京奧運格賽，拿下抓舉金牌、總成績銀牌，不過今年亞錦賽意外失利，抓舉3把都失敗，因其他國家退賽，最後一刻遞補取得東奧門票，生涯奧運初體驗，陳柏任給自己兩個目標，好好享受舞台，拚進奧運前6名。

陳柏任是我國男子96公斤級、102公斤級，共6項的全國紀錄保持人，去年底全大運在96公斤級，抓舉176公斤、挺舉201公斤、總和377公斤，3破全國紀錄，風光完成2連霸。

今天陳柏任抓舉開把171公斤成功，接著挑戰176公斤，成功追平個人最佳紀錄，第三把挑戰所有人最重的180公斤，可惜失敗以176公斤坐收，暫列第5。

接著他挺舉開把200公斤沒問題，第二把挑戰205公斤又成功，打破自己的全國紀錄，第3把挑戰211公斤可惜未能成功，總和381公斤也已破全國紀錄，可惜最終無緣挑戰獎牌。

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