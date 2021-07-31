太魯閣號事故懇談會　王婉諭痛批台鐵浪費家屬時間

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王婉諭解釋，為什麼說這場懇談會是「遲來」的？因為這場會議，從四月事件發生以來，受難者家屬們苦苦等待了超過一百多天的日子，台鐵卻僅針對罹難者、傷者家屬，各召開了「一場」懇談會。
前陣子，由受難者家屬所組成的自救團體「太魯閣的眼淚」召開記者會淚訴之後，交通部才迫於輿論壓力而在一個月內舉辦了這次懇談會。
王婉諭直指，在這段期間內，台鐵不斷迴避家屬需要懇談會溝通的需求，甚至在今日這場會議上，台鐵還在上演跟交通部辯解上次懇談會沒有做出後續相關決議的荒謬行為，白白浪費家屬時間。
王婉諭認為，這次懇談會的荒謬不僅於此，她指出，今日雖名為「懇談會」，台鐵卻完全未在會中回應家屬團體的訴求。她說，太魯閣案家屬成立了「太魯閣眼淚」，且曾在前陣子記者會上提出的訴求中，其中最重要的便是要求台鐵必須實質針對和解書協議內容，與家屬重新協調。但在這場會議中，交通部跟台鐵卻完全未對此進行回應，讓人難以理解台鐵的和解誠意。
王婉諭痛批，更離譜的是，這次懇談會用非常多的時間在簡報台鐵自己的工程作為，卻枉顧家屬種種的需求與質疑，讓人不禁好奇，這到底是一場「懇談會」，還是只是交通部和台鐵的政策說明會？
王婉諭認為，台鐵從一開始美其名的「關懷」，至始至終都是不斷在傷害家屬的心。會中，不僅一位家屬表達，台鐵所謂的「關懷」作為，事實上卻是十分粗暴。當台鐵相關人員在跟他們接洽時，劈頭就問：「錢領了沒？」「要和解了嗎？」這種官僚粗暴的「關懷」方式，讓剛經歷巨大傷痛的家屬情何以堪？
王婉諭直指，當失事責任尚未釐清、事實未明確前，台鐵卻一味地想逃避責任歸屬，不斷引導家屬往個別和解的方式推進。
王婉諭認為，要真正做到「關懷」家屬，首先台鐵必須先誠實面對自身的責任，並尋求專業的人士來進行，針對不同家屬的需求進行個別服務，而不是用錯誤的方式在家屬的傷口上灑鹽。
另外，王婉諭也表示，台鐵試圖用一個版本的和解書，打發所有的罹難者家屬。她指出，台鐵曾對家屬表示：「因為考量公平性，不宜再修改和解書內容」，意味著和解書內容已經由台鐵單方面決定，家屬即使有意見也不能修改，交通部甚至又補充該和解書內容是由法扶律師看過，意圖將自己的責任推給法扶背書。
王婉諭說，在今日會中，經過釐清，法扶律師僅是接受其中幾位家屬刑事告訴代理的委任，並沒接受委任處理民事求償、去磋商和解書，只是出於善意幫這幾位家屬看和解書。
王婉諭認為，這份和解書僅能視為台鐵單方面的版本，台鐵甚至在還未與家屬個別磋商的狀況下，搬出「考量公平性不宜修改和解書內容」的說法，根本是在搬弄是非，除了忽略家屬間需求的差異，更可能讓家屬之間可能發生誤解和衝突。
王婉諭指出，太魯閣號的行政調查已經揭露了幾項台鐵的重大疏失，台鐵就應該重新跟家屬進行個別協商，不要再逃避自身的責任！
王婉諭在文章最後表示，今日參與了這次懇談會，真的徹底感受到台鐵所作所為與家屬需求甚遠，甚至有傷者家屬說，時至今日仍然沒跟台鐵建立溝通群組。
王婉諭呼籲交通部跟台鐵，請用更多的同理心去理解家屬的傷痛、用更謙卑的態度去承認自己的錯誤。台鐵必須要真心誠意的痛定思痛，才有避免下一次意外發生的可能。