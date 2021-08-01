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奧運／改變不會是壞事！麟洋配敢冒險奪史上首金　

▲我國第一男雙「麟洋配」王齊麟／李洋在東京奧運金牌戰擊敗中國雙塔，勇奪台灣運史上羽球首面獎牌就是金牌。（圖／美聯社）
▲我國第一男雙「麟洋配」王齊麟／李洋在東京奧運金牌戰擊敗中國雙塔，勇奪台灣運史上羽球首面獎牌就是金牌。（圖／美聯社）

記者吳政紘/綜合報導

2021-08-01 09:33:35

在運動賽場上，你有許多應該要「抉擇」的時候，就像棒球九局下半兩好三壞滿壘二人出局，投手投出的球，如果你是打者，要不要打？

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又或者是如何勇敢脫離舒適圈，明知道追夢的路上會有很多危險，卻勇敢踏出「改變」的那一步？甚至是挑戰沒有人做過的事？

李洋、王齊麟勇敢追夢，也嘗試以男雙組合在世界打出名堂，「麟洋配」勇敢踏出的那一步，也給了疫情下的台灣，全體人民有了新希望。

提到王齊麟，就不得不提學長陳宏麟，過去兩人的搭配，在世界排名已經有一定水準，不過陳宏麟後來改轉往教練發展，此時，王齊麟也在思考怎樣突破，這時國中同學李洋，就成為他嘗試改變的最佳夥伴。

兩人在2019年合拍，在過程中，兩人爭吵、歡笑都有，但他們維持一樣的信心，只有合力擊敗對手，才是最終目標，就像李洋也說，兩人默契是「吵」出來的，不過兩人感情是「床頭吵，床尾和」，也才能比賽時，有很好的溝通，互相鼓勵對方。

去年受到疫情影響，但是「麟洋配」越打越有默契，背後原因還有陳宏麟，因為他過去曾跟王齊麟搭檔，當然會知道優缺點，在雙打組合中，一定有互補的作用，但最重要的是，兩人怎樣找對方弱點，這要花很多時間溝通，反覆看影片研究對手，甚至苦思對策。

李洋在前場的判斷跟移動速度，加上王齊麟後場的重砲攻擊，讓對手難以招架，這點從他們在擊敗世界排名第一的印尼組合，就可看出來。

但在這次奧運首戰，兩人因為壓力太大，太緊張，反而失常落敗輸給印度組合，不過兩人「放開去打」，開心去面對比賽，也先達成目標8強，最後一路闖進冠軍賽。

此外，不管是打進四強還是冠軍戰，兩人在場上場下就像是「兄弟」一樣，最後在頒獎台上看見他們相視而笑，真的是比情人還更黏，就是這樣深厚的情感，以及勇於改變的心態，才讓他們能夠無往不利，最後創造我國羽球歷史上，首面奧運金牌。

 

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