奧運／改變不會是壞事！麟洋配敢冒險奪史上首金　

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李洋、王齊麟勇敢追夢，也嘗試以男雙組合在世界打出名堂，「麟洋配」勇敢踏出的那一步，也給了疫情下的台灣，全體人民有了新希望。
提到王齊麟，就不得不提學長陳宏麟，過去兩人的搭配，在世界排名已經有一定水準，不過陳宏麟後來改轉往教練發展，此時，王齊麟也在思考怎樣突破，這時國中同學李洋，就成為他嘗試改變的最佳夥伴。
兩人在2019年合拍，在過程中，兩人爭吵、歡笑都有，但他們維持一樣的信心，只有合力擊敗對手，才是最終目標，就像李洋也說，兩人默契是「吵」出來的，不過兩人感情是「床頭吵，床尾和」，也才能比賽時，有很好的溝通，互相鼓勵對方。
去年受到疫情影響，但是「麟洋配」越打越有默契，背後原因還有陳宏麟，因為他過去曾跟王齊麟搭檔，當然會知道優缺點，在雙打組合中，一定有互補的作用，但最重要的是，兩人怎樣找對方弱點，這要花很多時間溝通，反覆看影片研究對手，甚至苦思對策。
李洋在前場的判斷跟移動速度，加上王齊麟後場的重砲攻擊，讓對手難以招架，這點從他們在擊敗世界排名第一的印尼組合，就可看出來。
但在這次奧運首戰，兩人因為壓力太大，太緊張，反而失常落敗輸給印度組合，不過兩人「放開去打」，開心去面對比賽，也先達成目標8強，最後一路闖進冠軍賽。
此外，不管是打進四強還是冠軍戰，兩人在場上場下就像是「兄弟」一樣，最後在頒獎台上看見他們相視而笑，真的是比情人還更黏，就是這樣深厚的情感，以及勇於改變的心態，才讓他們能夠無往不利，最後創造我國羽球歷史上，首面奧運金牌。