奧運／兩年磨一劍　當初的艱難決定造就台灣金牌男雙

中華代表團史上第一面除了跆拳道和舉重之外的金牌，由李洋/王齊麟所拿下，有點出人意料，但絕對實至名歸。這2年「麟洋配」一路走來真的很不容易，歷史機運給他們的時間也很少，但他們證明自己就是「那塊料」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

2018年陳宏麟在世界羽聯世界巡迴賽總決賽打完他的「最後一舞」，當時他和王齊麟殺進四強，敗給的正好就是今天的對手李俊慧/劉雨辰。之後陳宏麟決定退役，「雙麟配」絕跡於江湖。

於是，他們做了一個重要的決定，找了當時和李哲輝搭檔的李洋，一個新的組合——「麟洋配」就此誕生。王齊麟和李洋同樣畢業於基隆高中，在鄭永成教練的指導下成為一流球員，兩人的感情、默契、打法相當合適，他們搭檔出征看起來將會是一時之選。

然而在奧運前夕拆掉兩組有能力打到世界前十的組合「雙麟」和「雙李」相當有風險，更不要說李洋因此從合庫轉到土銀、隊友李哲輝一度不諒解，也發生了不少事情。沒人知道這個決定是好是壞。

但既然做出選擇，就只能低著頭前進。所幸19年初首次搭配出征西班牙羽球大師賽就拿下了冠軍，讓他們有了一些信心。這一年由於積分關係，兩人幾乎都只能報超級100-300(也就是之前黃金賽的等級)之間的比賽，含金量顯然不是那麼足夠，但之後兩人慢慢找到搭檔的感覺之後，確實一步一步的在進步。這一段期間「麟洋」真的是累也拼命扛著，不但幾乎不休息的連打7站比賽，而且兩人都要兼項，對於體能消耗非常大。

但努力總是會有回報，在2019年中開始，他們合拍的威力初現，先在印度公開賽奪冠，之後的年終總決賽和隔年的全英又打進四強，此時的他們已經蛻變為頂級男雙之一。

而在這時候疫情爆發，雖然這稱不上是一件好事，但對於麟洋配來說，他們卻因此多了更多一些時間來「發育」。於是當羽聯重開比賽，他們一連在泰國拿下三座冠軍，當時外界認為不少強隊沒參加，因此不以為意，但事後證明那一段經歷大大的提升了他們的自信，使這對組合成為能夠打硬仗的隊伍。

而在進入到奧運後，麟洋配有實力，但仍未經過考驗。可是小組賽的特殊經歷，卻讓他們一下子蛻變了。在意外敗給了印度「黑塔」Chirag Shetty/Satwiksairaj Rankireddy之後，兩人一度認為出線無望，只希望好好完成剩下的賽事。然而後續發展峰迴路轉，他們擊敗了世界第一的Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo，驚險的獲得八強門票，或許就是在那一刻起，他們成為了完全不一樣的隊伍。

後續的事情大家也都知道了——八強勝「遠渡」、四強擊垮「亨山」，決賽推倒大陸「雙塔」，一切似乎都看起來像是水到渠成。

他們的成功說明：一個有天賦的組合，給他們1-2年的時間磨練，使用正確的方式進行訓練，做好檢討和後勤功課，他們就有可能成為奧運冠軍。李洋和王齊麟當然是羽壇雙打的一時之選，但是他們能拿下金牌和這個模式脫離不了關係。