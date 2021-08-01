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奧運／今日賽程一次看！「世界球后」戴資穎闖女單金牌戰

▲今日賽程一次看！「世界球后」戴資穎首闖女單金牌戰。（圖／體育署提供）
▲今日賽程一次看！「世界球后」戴資穎首闖女單金牌戰。（圖／體育署提供）

編輯中心/綜合報導

2021-08-01 08:59:05｜2021-08-01 09:08:04

「世界球后」戴資穎昨（31）日在羽球女單4強戰上，擊敗印度名將Pusarla V. Sindhu，最終小戴以21：18、21：12，直落二闖進決賽，拿下我國羽球女單在奧運史上首張金牌戰門票。

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▲「世界球后」戴資穎將在金牌戰和「中國內戰」出線的陳雨菲對上。（圖／美聯社）
▲「世界球后」戴資穎將在金牌戰和「中國內戰」出線的陳雨菲對上。（圖／美聯社）
潘政琮　高爾夫男子組第4輪　06：30

東京奧運高爾夫男子組昨（31）日結束第2輪賽事後，接著進入第3輪，台灣高球一哥潘政琮延續上午好手感，共抓下6隻小鳥（Birdie）1柏忌（Bogey），累計總桿數206桿，排名也上升至並列第17，今（1）日將衝刺最後一輪的賽事。

林昀儒／莊智淵／陳建安　桌球男子團體16強　9：00

台灣桌球男團由「桌球教父」莊智淵領軍，搭配台灣桌球小將林昀儒和陳建安，今（1）日首戰將對上克羅埃西亞，許多外媒都相當看好，若是順利晉級，有機會在第二戰對上奧恰洛夫領軍的德國隊，有望繼續拚獎牌。

黃筱雯　拳擊女子51公斤級8強　10：15

拳擊女將黃筱雯，憑著177公分身高優勢和快速攻擊，晉級東京奧運8強，今（1）日早上10點15分女子拳擊51公斤級的8強戰，黃筱雯將對戰塞爾維亞選手拉多瓦諾維琪（Nina Radovanovic），力拚四強戰門票。

▲8月1日中華隊奧運賽程，請為選手大力加油！（圖／《NOWnews
▲8月1日中華隊奧運賽程，請為選手大力加油！（圖／《NOWnews 今日新聞》製）
李智凱　體操男子鞍馬決賽　17：41

台灣選手在東京奧運大放異彩，被視為奪金熱門的「鞍馬王子」李智凱將在今（1）日下午5點41分在東京奧運男子體操鞍馬出戰決賽，將和世界名將較勁，可望奪得台灣首面體操獎牌，挑戰個人奧運首金。

鄭怡靜／陳思羽／鄭先知　桌球女子團體16強　18：30

除了男子桌球團體賽，我國中華隊女團陣容陳思羽、鄭怡靜與鄭先知，也今（1）日下午6點30分出賽桌球女子團體16強，為我國繼續爭取獎牌。

戴資穎　羽球女子單打金牌戰　20：20

「世界球后」戴資穎將在金牌戰和「中國內戰」出線的陳雨菲對上，戴資穎憑藉世界第一的實力，終於迎來挑戰冠軍時刻，而戴資穎日前也在個人IG上發文，強調「我一定會用盡全力，在這個最高殿堂努力到最後一刻，謝謝你們陪我走到最後，可以站上夢想中的頒獎台。明天最後一場，交給你們為我吶喊了」，這場比賽也將引起許多民眾關注。（編輯：王柏文）

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哪個奧運女神的顏值在你心中是TOP1？

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您認為高嘉瑜協助禾馨診所向北市府索討疫苗，這是施壓還是轉達陳情？

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