奧運／今日賽程一次看！「世界球后」戴資穎闖女單金牌戰

我是廣告 請繼續往下閱讀
潘政琮 高爾夫男子組第4輪 06：30
東京奧運高爾夫男子組昨（31）日結束第2輪賽事後，接著進入第3輪，台灣高球一哥潘政琮延續上午好手感，共抓下6隻小鳥（Birdie）1柏忌（Bogey），累計總桿數206桿，排名也上升至並列第17，今（1）日將衝刺最後一輪的賽事。
林昀儒／莊智淵／陳建安 桌球男子團體16強 9：00
台灣桌球男團由「桌球教父」莊智淵領軍，搭配台灣桌球小將林昀儒和陳建安，今（1）日首戰將對上克羅埃西亞，許多外媒都相當看好，若是順利晉級，有機會在第二戰對上奧恰洛夫領軍的德國隊，有望繼續拚獎牌。
黃筱雯 拳擊女子51公斤級8強 10：15
拳擊女將黃筱雯，憑著177公分身高優勢和快速攻擊，晉級東京奧運8強，今（1）日早上10點15分女子拳擊51公斤級的8強戰，黃筱雯將對戰塞爾維亞選手拉多瓦諾維琪（Nina Radovanovic），力拚四強戰門票。
李智凱 體操男子鞍馬決賽 17：41
台灣選手在東京奧運大放異彩，被視為奪金熱門的「鞍馬王子」李智凱將在今（1）日下午5點41分在東京奧運男子體操鞍馬出戰決賽，將和世界名將較勁，可望奪得台灣首面體操獎牌，挑戰個人奧運首金。
鄭怡靜／陳思羽／鄭先知 桌球女子團體16強 18：30
除了男子桌球團體賽，我國中華隊女團陣容陳思羽、鄭怡靜與鄭先知，也今（1）日下午6點30分出賽桌球女子團體16強，為我國繼續爭取獎牌。
戴資穎 羽球女子單打金牌戰 20：20
「世界球后」戴資穎將在金牌戰和「中國內戰」出線的陳雨菲對上，戴資穎憑藉世界第一的實力，終於迎來挑戰冠軍時刻，而戴資穎日前也在個人IG上發文，強調「我一定會用盡全力，在這個最高殿堂努力到最後一刻，謝謝你們陪我走到最後，可以站上夢想中的頒獎台。明天最後一場，交給你們為我吶喊了」，這場比賽也將引起許多民眾關注。（編輯：王柏文）