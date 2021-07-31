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女壘／睽違2個多月　企業女子壘球聯賽回歸

▲企業女子壘球聯賽回歸。（圖／壘協提供）
▲企業女子壘球聯賽回歸。（圖／壘協提供）

記者吳政紘/綜合報導

2021-07-31 23:54:07

2021企業女子壘球聯賽例行賽今（31）日（週六）睽違2個多月後回歸在台中萬壽棒球場進行賽事，首戰由新世紀黃蜂以4:0完封福添福嘉南鷹，蔡珈蓁轉隊就拿下首勝，第二場比賽則由福添福嘉南鷹以2:0擊敗台中企聯虎，第三場比賽，則由新世紀黃蜂以6:0擊敗台北臺產，也讓台北臺產苦吞10連敗。

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2021企業女子壘球聯賽因為疫情影響，停賽接近2個多月，今天回到台中萬壽棒球場，首戰由新世紀黃蜂出戰福添福嘉南鷹，兩隊都有放不開的感覺，不過黃蜂靠著「新同學」蔡珈蓁主投7局完封對手，只被打6支安打，飆出2次三振，守住勝利。

蔡珈蓁這場投得虎虎生風，面對嘉南鷹打線，他只有送出2次保送，而新世紀黃蜂打線十分相挺，在首局就靠潘竹瑜、沈嘉玟都敲出二壘安打拿下分數。

▲新世紀黃蜂蔡珈蓁。（圖／壘協提供）
▲新世紀黃蜂蔡珈蓁。（圖／壘協提供）
 

第二局又是後段打線發威，面對陳靖瑜，池亦庭獲保送開啟攻勢，潘竹瑜以及林鳳珍、呂雪梅連續安打再拿下3分奠定勝基。

蔡珈蓁原本是台北臺產投手，但轉隊後越來越有大將之風，面對強勢的嘉南鷹打線，他也順利投出完封，並拿下MVP。

賽後她表示：「剛換隊，也比較興奮，所以第一場就是想說把該做的做好。」而他在國訓中心回歸後，有特別加強球路，也有維持投球的質量。

第二場賽事，由福添福嘉南鷹出戰地主臺中企聯虎，結果福添福嘉南鷹利用投手杜雅婷、柯夏愛、邱安汝勝利方程式連線，主場以2:0贏球，本日拿下1勝1負。

這場比賽一開始，福添福嘉南鷹推出杜雅婷先發，他主投4局失無失分，被打4安打，拿下勝投，柯夏愛中繼2局無失分，最後再由邱安汝上場守住勝利。

福添福嘉南鷹打線較晚發揮，前6局受制對方先發風羽璇壓制，7局上利用葉貴萍敲出二壘安打，換上代跑葉好芳，陳喜晏短打成功，沒想到臺中虎發生要命失誤，接手的楊憶珊又被游珮昀敲出右外野安打失分，無法守成。

單場MVP由游珮昀拿下，她說：「當下就是想把跑者送回來，所以敲出安打多少有鬆一口氣。」

31日第三場賽事，由新世紀黃蜂出戰台北臺產，新世紀黃蜂投手群十分豪華，這場推出魏亦庭先發，他完封7局無失分，只被打出6安打，1保送，3次三振無失分，最終以6:0擊敗台北臺產，順利拿到一日兩勝。

新世紀黃蜂打線今天表現出色，開路先鋒潘竹瑜首局就敲出右外野安打上壘後，利用對手失誤，加上林鳳珍高飛犧牲打先馳得點。

4局由四棒呂雪梅獲保送開啟攻勢，陳詩婷、池亦庭連續安打又下一城，關鍵7局上，新世紀黃蜂打線依舊不停歇，利用3次保送，加上林鳳珍在滿壘一棒打回2分，呂雪梅補上右外野安打，一口氣追加4分保險分。

有了分數支援，魏亦庭越投越帶勁，終於拿下完投勝，她賽後也說：「疫情雖然會受到影響，但是會覺得球感怕有點不見。」

企業女子壘球聯賽明日將再度於台中萬壽棒球場舉行兩場賽事，由福添福嘉南鷹出戰台北臺產，第二場將由新北凱撒出戰臺中企聯虎，請球迷們準時收看，為企業女壘聯賽加油！

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