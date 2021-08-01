奧運／費德勒未出征　師妹Bencic意外奪下東奧女單金牌

雖然瑞士天王Roger Federer無緣為國家拿一面奧運金牌，不過曾和他一起多次出征霍普曼盃的師妹Belinda Bencic代替他做到了，她在東奧網球女單決賽擊敗大黑馬Marketa Vondrousova，以7:5、2:6、6:3摘下本屆賽會的冠軍。

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Bencic雖然不是被看好的奪冠熱門，但在這屆奧運她狀態極佳，連過Jessica Pegula、土居美咲、Barbora Krejcikova、Anastasia Sergeyevna Pavlyuchenkova。四強在激戰2小時又44分鐘後，又以7:6(2)、4:6、6:3戰勝哈薩克選手Elena Rybakina，殺進女單決賽。

此役面對淘汰大坂直美的Vondrousova，Bencic在首盤第12局率先破發，以7:5先下一城；不過次盤她卻面臨了大潰敗，兩度遭到破發以2:6讓出，雙方局數戰成了1:1。

決勝盤，兩人形成一場「破發大戰」，最終Bencic在第8局直落4球破發後，第9局挽救了3個破發點、錯過1個金牌點後，終於拿下比賽，以6:3成為新科奧運冠軍。

這是瑞士史上第二面網球金牌，上一次有人奪牌已經要追溯到1992年巴塞隆納奧運會的Matthieu Rosset，他拿下了男子單打的金牌。