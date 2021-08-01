「麟洋配」擊敗中國奪金！陳水扁：台灣中國、一邊一國

我國羽球好手王齊麟與李洋組成「麟洋配」，31日於東京奧運男子羽球雙打決賽中，擊敗中國隊，獲得台灣有史以來首面羽球金牌，國人皆感動與振奮，台灣的國際能見度也再次提高。前總統陳水扁也透過臉書表示，狂賀麟洋配奪金，台灣中國，一邊一國，台灣打敗中國。

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「麟洋配」31日晚間在東京奧運男子羽球雙打決賽中表現精彩，以直落二力退中國隊，獲得本屆奧運男子羽球雙打金牌；賽後登上頒獎台，我國會旗伴隨國旗歌緩緩升起，感動無數人。陳水扁31日晚間先透過臉書表示，「讚啦！爽啦！狂賀東奧羽球男雙台灣隊麟洋配奪金！台灣中國，一邊一國，台灣打敗中國」，看得出相當喜悅。

▲前總統陳水扁近來相當關注台灣隊於奧運的表現，更時常在臉書發表心得。（圖／翻攝自陳水扁臉書）

陳水扁今（1）日再次透過臉書表示，「麟洋配」為台灣奪下本屆奧運的第二面金牌，看在台灣國民眼裡不只感動、更是激動。他也說，頒獎典禮升起旗幟，很清楚告訴世界，台灣中國、一邊一國，而且是台灣打敗中國，他接著說，接下來2024巴黎奧運，不只再奪牌爭金，更要爭台灣正名。

不只「麟洋配」奪金讓陳水扁相當開心，其實陳水扁近來持續關注奧運，只要台灣隊選手有捷報，都能看到其在臉書分享心得；他也製作「台灣不能被看扁」口罩系列一套5入，有藍綠白紅等色，上面印著大大的「TAIWAN」字樣，正規畫送給其主持的廣播節目聽眾。