西南氣流影響！氣象局點名3縣市恐有「大豪雨」

把握週末假期最後一天，不少民眾可能計畫出外走走，但氣象局提醒，受到西南氣流影響，今天容易有短延時強降雨，今(1)日台南市、高雄市、屏東縣有局部豪雨或大豪雨，台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、南投縣及台東縣有局部大雨或豪雨，澎湖有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。
記者劉雅文/台北報導
2021-08-01 08:50:45｜2021-08-01 08:51:13
今天西南氣流及低壓帶影響，天氣不穩定，中南部地區雨勢持續，出現陣雨或雷雨的機率高，易有短延時強降雨溫度方面，氣象局提醒民眾要記得攜帶雨具，另外，中南部地區高溫約27、28度，北部及東半部地高溫普遍約32、33度>
另外，氣象局表示，明（２）日西南風偏強及低壓帶影響，易有短延時強降雨；南部地區有陣雨或雷雨，中部地區有短暫陣雨或雷雨，中南部地區並有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門、馬祖亦有局部短暫陣雨或雷雨，北部地區及其他山區並有局部大雨或豪雨發生的機率。今明兩天臺灣西半部、東南部地區（含蘭嶼、綠島）及澎湖、馬祖易有８至９級強陣風，請注意。
下週一至下週六（2日至7日）西南風偏強及低壓帶影響，易有短延時強降雨；中南部地區出現陣雨或雷雨的機率仍高，並有短延時強降雨及局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區也有機會出現短暫陣雨或雷雨；下週一、週二北部地區及其他山區並有局部大雨或豪雨發生的機率。8日至10日台灣仍處於大低壓帶中，天氣較不穩定，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區仍有局部短暫陣雨或雷雨。