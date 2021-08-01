快訊／疫情趨緩？陳時中：本土增12例、2人死亡

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指揮中心說明，今日新增2例死亡個案中，案13058為70多歲男性，有慢性病史，無相關活動接觸史，6月12日無症狀篩檢陽性後至檢疫所隔離，6月14日確診，同日出現呼吸困難等症狀，6月15日住院，7月29日死亡。案15732為60多歲男性，有慢性病史及其他確診者接觸史，7月27日採檢，7月28日檢驗陽性收治住院，7月29日確診，7月30日死亡。
指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至7月30日累計公布14,463位確診個案中，已有12,879人解除隔離，解隔離人數達確診人數89.0%。
指揮中心表示，今日新增2例境外移入個案中，案15786為本國籍40多歲男性，7月10日自印度返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至檢疫所集中檢疫，入境及檢疫期滿採檢結果均為陰性，個案因出境需求，7月31日自費採檢，於今日確診。個案在臺期間並無症狀，已匡列接觸者23人，均列居家隔離並安排採檢。案15794為本國籍30多歲男性，7月21日自墨西哥返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，於機場採檢後至防疫旅館居家檢疫，當日檢驗結果為陰性，個案7月28日出現頭痛等症狀，31日安排至醫院採檢，於今日確診。
指揮中心統計，截至目前國內累計2,063,516例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含2,046,258例排除)，其中15,688例確診，分別為1,269例境外移入，14,366本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計108例移除為空號。2020年起累計789例COVID-19死亡病例，其中781例本土，個案居住縣市分布為新北市393例、臺北市296例、基隆市27例、桃園市24例、彰化縣14例、新竹縣11例、臺中市4例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，臺東縣、雲林縣、南投縣、高雄市及屏東縣各1例；另8例為境外移入。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。