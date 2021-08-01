歐客佬拿下「翡翠莊園」藝伎咖啡標王 推藝伎饗宴分享

儘管疫情肆虐全球，有藝伎咖啡之王美譽的「巴拿馬翡翠莊園」，今年度頂級紅標批次藝伎咖啡競標依舊激烈，在眾多競爭者中，標王「ES-W-4」由台灣知名精品咖啡歐客佬，以每磅344美元拿下。分享再奪標王喜悅，歐客佬推出「藝伎饗宴」優惠活動，即日起至8日，多達20幾款藝伎精品全面買一送一，讓民眾宅家品咖啡舒心防疫。





我是廣告 請繼續往下閱讀

歐客佬執行長王信鈞表示，這兩年受到疫情影響，許多咖啡行家更願意投入預算宅家享受咖啡香，讓頂級咖啡行情水漲船高。尤以象徵最高品質咖啡的藝伎咖啡，追逐者多不借砸重金搶奪。





▲歐客佬精品咖啡今起推出藝伎饗宴活動，20款藝伎系列買一送一。（圖／記者金武鳳攝，2021.8.1)

其中，巴拿馬翡翠莊園的藝伎〈Geisha〉咖啡，自2004年一戰成名至今，藝伎咖啡不僅席捲全球，翡翠莊園更贏得藝伎咖啡之王美譽。歐客佬作為巴拿馬藝伎起源的翡翠莊園合作摯友，已經連續多年參與競標頂級紅標批次，並多次奪下標王。





王信鈞表示，今年得標的批次之一「ES-W-4」是標王，創下競標拍賣價格最高價紀錄每磅344美元，所在的Canas Verdes Montana地塊還曾經是2017年BOP〈Best Of Panama最佳巴拿馬咖啡〉競標的標王地塊，拍出了每磅601美元的高價，創下歷史最高價紀錄，有著標王地塊美譽。





王信鈞說，巴拿馬翡翠莊園的藝伎咖啡，風味經典，有優雅的花香及水果韻味，這次不惜重資標下，就是要跟台灣消費者一起分享，順便推廣藝伎咖啡品項，滿足咖啡控追逐頂級風味需求。





他強調，一般藝伎咖啡行情大概一磅50美元，這次以344美元標下，成本高出許多。不過這兩年因為疫情關係，許多咖啡愛好者為宅家舒心防疫，更願意花錢在頂級精品咖啡上，促使歐客佬願意費心為消費者尋找高品質的好咖啡。





慶祝拿下今年的標王，歐客佬推出「藝伎饗宴」優惠活動，藝伎系列精品咖啡豆、精品掛耳咖啡，全面買一送一。另外，購買藝伎咖啡系列單筆滿2500元，再送價值500元巴拿馬翡翠莊園競標批次藝伎掛耳乙包，活動到8月8日止。



