賀「麟洋配」男雙勇奪金牌！超商、量販優惠懶人包一次看

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慶祝羽球男子雙打奪金，7-ELEVEN線上線下推優惠同歡慶，OPEN POINT APP「行動隨時取」自7月31日晚上22:00時起至8月1日23:59分止，推出CITY CAFE大杯美式咖啡(限定10萬組)、CITY PRIMA 精品美式咖啡(限定5萬組)，同品項買2送2優惠。 (冰熱可任選，每位會員各限定購買1組)。另外，7-ELEVEN門市自8月1日起至8月2日止限時兩天，推出CITY CAFE大杯美式、大杯拿鐵咖啡任選第二杯半價優惠。
全家超商也沒缺席，舉國歡慶寶島男雙奪得金牌，全家便利商店自7月31日晚間22:00起，至8月1日23:59分止，APP「隨買跨店取」推出酷繽沙買一送一優惠(口味任選)，限量20萬組，每位會員限定購買2組，兌換期限至8/31止。
萊爾富也推出期間限定快閃優惠活動，8/1止包含指定飲品、瓶裝水、冰品、零食、啤酒等商品，最低優惠下殺5折。優惠商品包含金車麥根沙士、滋露百香果茶代可可脂巧克力買1送1；Hi-Life Original海洋深層水、午后時光-重乳奶茶買2送2；還有小牧好好-紅‧熟奶茶享2件55元、泰象啤酒、生力小麥啤酒享2件99元；以及樂法-私藏紅茶、農搾金桔檸檬飲、快樂檸檬-鹹檸檬蜂蜜茶棒棒冰享同品項加10元多一件等。
OKmart也與全台民眾一起為每一位台灣選手加油喝采！於即日起至8月2日，於OKmall雲端商城推出大杯莊園級美式及拿鐵買10杯打5折（半價），再送會員點數2020點的優惠活動。