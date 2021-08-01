COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

賀「麟洋配」男雙勇奪金牌！超商、量販優惠懶人包一次看

▲我國第一男雙「麟洋配」李洋、王齊麟在東京奧運金牌戰擊敗中國雙塔，勇奪台灣奧運史上羽球首面獎牌。（圖／體育署）
▲我國第一男雙「麟洋配」李洋、王齊麟在東京奧運金牌戰擊敗中國雙塔，勇奪台灣奧運史上羽球首面獎牌。（圖／體育署）

記者劉雅文/台北報導

2021-08-01 09:46:54｜2021-08-01 09:48:10

全台狂賀！台灣的羽球好手王齊麟、李洋，羽球雙打組合在2020東京奧運為台灣成功奪下本屆賽事的第二面金牌，為了慶賀這樣的好消息，超商、量販通路紛紛推出限時慶賀促銷活動。

我是廣告 請繼續往下閱讀
家樂福宣布，慶賀羽球男雙人組奪金牌「真爽！」，8/1（日）～8/4（三）接連四天，維力真爽系列風味麵特價59元一包，且強調金門店除外！，因為爽度要紀念這歷史一刻，金門店「真爽」直接送出，另外，8/1（日）～8/4（三）當日只要消費731元以上（紀念7月31日奪金），「真爽蔥辣牛肉風味麵泡麵」直接送1袋，活動期間每日限量前100位。

▲歡慶羽球雙打奪金，家樂福推優惠。（圖／業者提供）
▲歡慶羽球雙打奪金，家樂福推優惠。（圖／業者提供）
慶祝羽球男子雙打奪金，7-ELEVEN線上線下推優惠同歡慶，OPEN POINT APP「行動隨時取」自7月31日晚上22:00時起至8月1日23:59分止，推出CITY CAFE大杯美式咖啡(限定10萬組)、CITY PRIMA 精品美式咖啡(限定5萬組)，同品項買2送2優惠。 (冰熱可任選，每位會員各限定購買1組)。另外，7-ELEVEN門市自8月1日起至8月2日止限時兩天，推出CITY CAFE大杯美式、大杯拿鐵咖啡任選第二杯半價優惠。

▲歡慶羽球雙打奪金，統一超商推優惠。（圖／業者提供）
▲歡慶羽球雙打奪金，統一超商推優惠。（圖／業者提供）
全家超商也沒缺席，舉國歡慶寶島男雙奪得金牌，全家便利商店自7月31日晚間22:00起，至8月1日23:59分止，APP「隨買跨店取」推出酷繽沙買一送一優惠(口味任選)，限量20萬組，每位會員限定購買2組，兌換期限至8/31止。

▲歡慶羽球雙打奪金，全家超商推優惠。（圖／業者提供）
▲歡慶羽球雙打奪金，全家超商推優惠。（圖／業者提供）
萊爾富也推出期間限定快閃優惠活動，8/1止包含指定飲品、瓶裝水、冰品、零食、啤酒等商品，最低優惠下殺5折。優惠商品包含金車麥根沙士、滋露百香果茶代可可脂巧克力買1送1；Hi-Life Original海洋深層水、午后時光-重乳奶茶買2送2；還有小牧好好-紅‧熟奶茶享2件55元、泰象啤酒、生力小麥啤酒享2件99元；以及樂法-私藏紅茶、農搾金桔檸檬飲、快樂檸檬-鹹檸檬蜂蜜茶棒棒冰享同品項加10元多一件等。

▲歡慶羽球雙打奪金，萊爾富推優惠。（圖／業者提供）
▲歡慶羽球雙打奪金，萊爾富推優惠。（圖／業者提供）
OKmart也與全台民眾一起為每一位台灣選手加油喝采！於即日起至8月2日，於OKmall雲端商城推出大杯莊園級美式及拿鐵買10杯打5折（半價），再送會員點數2020點的優惠活動。

▲歡慶羽球雙打奪金，OK超商推優惠。（圖／業者提供）
▲歡慶羽球雙打奪金，OK超商推優惠。（圖／業者提供）
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
93%7%
2021-07-30-2021-08-02

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
22.07%77.93%
2021-07-30-2021-08-02

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
62.55%37.45%
2021-07-30-2021-08-02
您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

繼續作答
哪個奧運女神的顏值在你心中是TOP1？

哪個奧運女神的顏值在你心中是TOP1？

繼續作答
即時
推薦閱讀